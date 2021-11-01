全球Q3手機出貨量降至3.13億支 估全年13.1億支

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，受到運輸與庫存調節影響，今年第三季全球智慧手機出貨量約 3.13 億支，年減 10.2%，不過全年出貨量有望達 13.1 億支，年增 4.2%；明年再成長 4.6%、達 13.7 億支。

群智諮詢說明，儘管全球疫情對手機市場的影響正在逐步減弱，但受全球供應鏈不穩定及上半年高庫存影響，第三季全球智慧手機出貨量呈現下降趨勢。

此外，目前全球經濟恢復進度不均衡，並正在重整建構供應鏈，加上亞洲、歐洲、北美等地區能源危機，終端需求缺乏必要的強勁推動力，導致整體智慧手機市場仍呈現低迷態勢。

群智諮詢調查，今年第三季全球智慧手機出貨量約 3.13 億支，年減 10.2%，其中，中國以外的市場出貨量約 2.4 億支，年減 11.9%；中國則因消費者換機動力不足及終端產品缺乏創新，單季出貨量僅 7550 萬支，年減 4.7%。

觀察各手機品牌今年第三季表現，三星受惠發表 Galaxy Z 系列折疊旗艦手機，出貨量來到 6920 萬支，以市占率 22.1% 居冠；蘋果 iPhone 13 系列雖然未有大規模功能升級，但憑藉價格策略，出貨量也有 5040 萬支，年增 21%，市占率 16.1% 排名第二。

排名第三的小米，受晶片供應及整體庫存策略調整影響，第三季智慧手機出貨量約 4430 萬支，年減 5%，市占率 14.1%；其次為 OPPO 出貨量 3580 萬支，逆勢年增 8.8%，保持增長趨勢，市占率 11.4%。

另外，值得注意的是，榮耀因榮耀 50 等系列新機銷量佳，加上掌握供應鏈、銷售管道等，市場地位快速上升，今年第三季在中國出貨量達 1160 萬支，超越小米，位居中國市占第三；VIVO 則以單季出貨 1890 萬支，年增 45.5%，位居中國市場第一。