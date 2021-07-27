數位帳戶開戶數突破800萬戶 第三類帳戶轉帳限額擬提高

金管會今 (27) 日公布，截至 6 月 30 日止，數位帳戶開戶人數已達到 832 萬戶，較去年同期大增將近七成，主要是因生態圈效益浮現等三大因素所帶動，其中，以第三類 (利用他行存款、信用卡帳戶開戶) 帳戶增加最多，金管會正在研議提高第三類帳戶轉帳交易限額，力拚相關方案最快第四季出爐。

截至 6 月底，已開立數位帳戶戶數最多前五家銀行，依序為台新銀的 259.2 萬戶、國泰世華銀的 127.1 萬戶、永豐銀為 89.4 萬戶、第一銀 64.7 萬戶與王道銀的 46.2 萬戶。

此外，今年上路的兩家純網銀也都算入數位帳戶中，截至 6 月底止，樂天商銀開戶數 6 萬 470 戶、LINE Bank 為 15 萬 9854 戶，兩家合計占全體 832 萬數位帳戶的比重僅 2.64%。

銀行局主秘童政彰表示，數位帳戶之所以成長大爆發，有三大原因，一是生態圈效益的浮現，像是網路商城、影音、美食外送、購物等，民眾可便利在這些生態圈透過數位帳戶從事交易，帶動申辦開戶數。

二是受疫情影響，大家都在家，但有些商業行為需要帳戶交割，例如繳稅等，因此催動數位帳戶開戶活絡。

三是銀行行銷活動的加乘，利用差異化的利率、跨行轉帳手續費減免、購買基金折扣等行銷方式，讓客戶積極開數位帳戶。

不過，銀行局也發現，多家銀行透過推出優惠活動衝開戶數，反而變相鼓勵客戶浮濫開戶，客戶在同一家銀行開好幾個數位帳戶，金管會預計第 3 季開始，申報數位帳戶時需採「ID 歸戶」，屆時銀行回報數字時必須以歸戶數字為主，禁止銀行為開戶數排名而「虛胖」數字。

此外，數位帳戶開戶分為三類，第一類（自然人憑證加視訊開戶）增加 69 萬戶，第二類用自行存款帳戶開戶增加 124.9 萬戶，第三類（利用他行存款、信用卡帳戶開戶）帳戶增加 145.9 萬戶最多。

目前第三類帳戶的轉帳交易限額為每筆 1 萬元、每日最高 3 萬、每月最高 5 萬，有鑑於第三類數位帳戶使用人數最多，金管會正在研議提高第三類帳戶的轉帳交易限額，力拚相關方案最快第四季出爐。