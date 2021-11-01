OPEC拒絕擴大石油增產 美國拜登政府持續施壓

基於能源價格高漲，美國總統拜登繼續向石油輸出國組織 (OPEC) 施壓，要求其提高產量，儘管他在本周的格拉斯哥氣候峰會上，敦促世界承諾減少氣候變化的碳排放。

在結束 G20 峰會離開羅馬時，拜登表示，他擔心能源成本飆升正在傷害工人階級家庭。

一些批評者認為，美國一方面要求減少碳排放，同時又認為 OPEC + 應該增產石油，似乎相互矛盾，但拜登不以為然。他強調，每個人都知道，轉向可再生能源不是一夜之間能完成的。

拜登說，油價的上漲帶給工人階級家庭深遠的影響，他在 G20 上，與其他主要石油消費國討論了這個問題。不過拜登不願透露，美國有何刺激 OPEC 國家增產的計畫。

OPEC + 聯盟將在 11 月 4 日召開會議，以審查產油政策。目前他們並不理會拜登的呼籲，計畫每月提高日產能 40 萬桶，主要考慮到疫情相關的不確定因素，這一步伐在可預見的未來還會持續。

沙烏地阿拉伯國王 Salman bin Abdulaziz 上周五透過視訊，在 G20 峰會上發言，強調他們正尋求能源市場的「平衡」。

據沙烏地通訊社報導，他表示，「沙烏地將繼續在經濟、衛生，全球危機復甦，以及尋找平衡實現能源市場的安全和穩定方面發揮領導作用」。

安哥拉石油部長 Diamantino Pedro Azevedo 將主持 4 日的會議，他表示，許多國家和供應商呼籲增加石油產量，但在他看來，7 月所達成的每月日產量 40 萬桶的生產計畫，當前運作良好，沒有改變的必要。

油價在周一亞洲盤中小跌，布蘭特原油暫跌 46 美分或 0.6%，至每桶 83.26 美元，WTI 原油期貨下跌 64 美分或 0.8%，至 82.93 美元。