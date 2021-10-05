OPEC不擴大增產 天然氣、原油再獲激勵 高盛力推這5檔操作

在 OPEC + 決議維持逐步增產的計畫後，石油和天然氣價格週一飆升至新高，因為這可能讓未來幾個月的石油供應仍處於短缺狀態，分析師推薦投資者可利用此趨勢操作。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.74 美元或 2.3%，收每桶 77.62 美元，為最近月契約自 2014 年 11 月 11 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.98 美元或 2.5%，收每桶 81.26 美元，為 2018 年 10 月 16 日以來最高收盤價。

在新冠危機初期，OPEC + 同意減產，且即使在全球石油需求幾乎完全從低點反彈時，仍讓每日數百萬桶的產能隔絕在市場之外。

Rystad Energy 分析師 Bjornar Tonhaugen 寫道：「控制供應能力讓 OPEC + 成為唯一能改變市場狀況的主力，除了任何非計畫中的停電或天氣現象，這讓會議結果出爐後，漲勢延長的反應變得合理。」

天然氣的表現更令人印象深刻，因為天然氣更加供不應求。上週五天然氣大漲 7.1%，再創 2014 年 2 月以來高點，週一又收高 2.6% 至每百萬 Btu 5.766 美元。歐洲和亞洲天然氣價格上週也創下歷史新高。

天然氣用於取暖和發電，隨著冬季臨近，需求也將上升，但今年 10 月初天然氣儲存量卻較往年還少，且一系列獨特的情況正在加劇這個問題，例如拉丁美洲乾旱導致水力發電量下降，令當地天然氣進口量翻升一倍，加劇了供應緊繃情形。颶風艾達摧毀了美國大量供應。

天然氣和原油的漲勢沒有趨緩的跡象，高盛分析師推薦投資者可在此趨勢中選擇下述這 5 檔個股。

高盛分析師 Neil Mehta 週五寫道，儘管今年表現強勁，一些頁岩油生產商仍看起來具有吸引力，Pioneer Natural Resources (PXD-US) 就列在高盛推薦的買進名單上，另外還有 Diamondback Energy (FANG-US) 和 Devon Energy (DVN-US)，因為這 3 家均具備「有利的資產基礎定位且估值遭低估。」

天然氣股也與天然氣價格一同上漲。美銀分析師 Christoher Kuplent 認為，天然氣漲價很快會衝擊到消費者和工業公司，即使這對天然氣生產商有利。他預期，亞洲天然氣需求飆升，意味著該產業可能會一直保持緊繃到 2025 年。

從長期來看，Kuplent 最看漲的兩大生產商是挪威公司 Equinor (EQNR-US) 和俄羅斯公司 Gazprom (OGZPY-US)。