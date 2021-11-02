〈能源盤後〉市場料OPEC+本週仍按兵不動 原油攀漲

週一 (1 日) 交易，原油期貨價格在上個月觸及多年高點後，已上漲走勢開啟 11 月，係因投資者預期 OPEC + 在原油供應緊縮的情況下，仍不願意加速生產。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 在報告中指出，儘管歐洲電力短缺嚴重，且印度和其他石油進口國一再呼籲 OPEC + 提高石油產量，但 OPEC + 迄今仍拒絕採取行動。

OPEC + 可能會依循當前協議並提升產量 40 萬桶 / 日，或可能決定進一步提高產量。Razaqzada 認為，OPEC + 可能會選擇這回增產 80 萬桶 / 日，「以降低任何供應短缺的立即風險，並舒緩價格壓力，但下一回會議就完全不增產。如果出現偏離當前政策的決定，都會導致油價劇烈波動。」Razaqzada 說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 48 美分或近 0.6%，收每桶 84.05 美元。該期貨 10 月上漲 11%，但上週下滑 0.9%，令連 9 週漲勢止步。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 99 美分或近 1.2%，收每桶 84.71 美元。Brent 原油上週下跌 1.3%，但 10 月上漲 7.5%。

面對美政府呼籲增產，OPEC + 充耳不聞，迄今仍堅持原訂的增產計畫，即每月增產 40 萬桶 / 日，但成員國已難以實現此目標。OPEC + 預定週四召開會議。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示：「我們預期，本週剩餘時間內會聽到更多關鍵消費國的增產呼籲，就目前來看，OPEC + 似乎將試著抵制更激進放寬產量限制的作法，並將堅守每月增產 40 萬桶 / 日的協議。」

與此同時，如果本月伊朗重返核協談判，可能會讓 OPEC + 成員更不願意進一步增產，因為伊朗出口量有增加的可能性。

儘管週日路透報導，援引中國糧食和戰略儲備管理局消息，中國已經釋放汽油和柴油儲備，以增加供應並穩定部分地區的價格，但週一原油價格仍上漲。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 表示：「目前市場忽略一些看跌的發展，例如中國決定釋放石油產品的國家儲備量，以及東歐新冠病例普遍惡化等。」

「美國總統本人希望增產以緩解石油供應緊繃環境的呼籲，預計不會獲得 OPEC + 產油國的回應，因為 OPEC + 兩大政策推動者沙烏地阿拉伯和俄羅斯都曾表示，希望靜待短期市場供應緊繃結束。」

「與其增加供應，OPEC + 可能寧願落後於需求曲線，而不願冒著向前跳躍、引火上身的風險。」Dickson 說。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收近每加侖 2.409 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 1%，收每加侖 2.503 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.4% ，收每百萬 Btu 5.186 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示：「天氣前景溫和且庫存增加，對價格構成壓力。」

EIA 上週報告，10 月 22 日止的一週，美國天然氣庫存增加 870 億立方英呎，較 5 年平均水準高出了 250 億立方英呎。