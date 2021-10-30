〈能源盤後〉天然氣價格回落 油價終結連9週漲勢

原油期貨週五（29 日）下跌，結束了有史以來最長的連 9 週漲勢，原因是美國原油庫存增加、伊朗下月可能重返核談判、以及天然氣期貨價格回落，使原油價格進一步遠離多年來的高點。

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示，經歷了一場不完美的風暴。因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在經濟成長與石油需求強勁的時候，將庫存降至相對低的水準，再加上 8 月的颶風艾達（Ida）造成石油生產與煉油廠產能損失，導致市場供應吃緊。

目前交易員們正等待 OPEC + 在下週四（4 日）會議上就石油生產做出的最新決定，在 10 月初的會議上，OPEC + 決定維持目前的計畫，每月逐步將產量提高 40 萬桶。

但是 Lynch 不認為 OPEC + 將在下次會議上改變計畫，認為短期內油價是看漲的。

12 月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲 76 美分或近 0.9%，收每桶 83.57 美元。 道瓊市場數據顯示，WTI 本週下跌 0.2%，結束近月契約連九週上漲局面。根據 1983 年 4 月的紀錄數據，這是近月契約漲幅持續最長的紀錄。

本月，WTI 原油期貨價本週觸及 7 年高點後，仍上漲逾 11%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 6 美分或 0.1%，收每桶 84.38 美元，週五收盤屆期的近月契約本週下跌 1.3%，但本月上漲 7.5%。交易最活躍的 1 月布蘭特原油期貨合約上漲 6 美分或 0.1%，收每桶 83.72 美元。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，美國原油庫存大幅上升，以及對伊朗重返核談判預期，暫時緩解了對供應的擔憂，導致油價回落，然而這無助改變供不應求的市場形勢。

美國能源資訊局（EIA）日前公布，上週美國原油庫存增加 430 萬桶，與此同時，伊朗表示將重啟核談判，可能為消除美國制裁鋪路，該制裁是由前總統川普在 2018 年宣布退出核協議後，對伊朗實施制裁。

分析師表示，儘管上週美國整體原油庫存增加，但紐約商業交易所（NYMEX）奧克拉荷馬欣庫的原油供應量持續下降，可能在年底前清空庫存。

OPEC + 的「聯合技術委員會」（ Joint Technical Committee，JTC）在下週的 OPEC + 會議前先舉行一場會議，其中一位代表告訴 S&P Global Platts，技術委員會會議進展順利，供需形勢沒有出現重大變化。

委員會表示，第四季全球石油供應缺口平均為每日 30 萬桶，低於最初提交給委員會的數據每日 110 萬桶。

在 NYMEX 其他交易中，天然氣期貨價格連兩日大跌，原因是日前俄羅斯總統普丁下令俄羅斯天然氣公司（Gazprom）自下個月起增加對歐洲的天然氣供應量。

天氣將決定天然下一步走勢，如果未來幾週天氣寒冷，天然氣價格可能會因供應問題持續走高，反之庫存將繼續恢復。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.2% ，收每百萬 Btu5.426 美元，近月契約本週上漲逾 0.6%，但當月下跌 7.5%。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收近每加侖 2.462 美元，本週下跌 0.8%，但本月漲逾 9%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.496 美元，本週下跌 1.7%，但本月漲 6.6%。

該 11 月期貨契約於週五收盤屆期。