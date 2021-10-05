OPEC拒絕配合美國擴大增產 市場對油價反彈充滿信心

隨著油價攀升至多年高點，每桶 100 美元價位又回到人們視野，加上 OPEC 並未配合美國要求增產的呼籲，更增加分析師看多的信心。

PVM Oil Associates 資深分析師 Tamas Varga 周二 (5 日) 發布報告指出，市場充滿信心，問題是這種樂觀情緒是否合理。

OPEC + 聯盟周一表示，將堅持其現有的逐步增加石油供應的協議，而不會加快腳步。他們在 7 月同意每月增產 40 萬桶，至少到 2022 年 4 月為止，以逐步補足每天 580 萬桶的現行減產。

這一決定助漲了周一的油價，至亞洲周二盤中，布蘭特原油期貨再漲 0.5%，至每桶 81.74 美元，WTI 期貨也漲約 0.4%，報每桶 77.92 美元。自今年年初以來，這兩個基準油價各漲約 60%。

Varga 指出，儘管高於 80 美元的布蘭特原油可能令人感到頭暈，但在北半球首波寒流來臨前，價格只會高得令人不安，從而創造額外的需求，並引發新一輪的購買。他預計，短期內油價仍有上漲空間。

美國總統拜登政府此前曾呼籲 OPEC 及其盟友提高石油產量，以應對汽油價格飆升的問題。此舉是因為擔心通膨上升，可能會打擊疫情後的經濟復甦。另一個石油消費大國印度，也呼籲 OPEC 考慮增加供應，以確保價格適合生產者和消費者。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Kieran Clancy 認為，OPEC + 所受的壓力在加大，不過他們拒絕擴大增產，意味著市場在第 4 季仍處於赤字狀態，這表明油價至少在今年剩餘時間內仍將保持高位。

他表示，也許更重要的問題是「OPEC + 是否能夠實現現在不那麼雄心勃勃的目標」。他指出，OPEC8 月份實現了不到其計畫增產的一半，如果產量繼續低於 OPEC + 的目標，那麼明年油價也可能保持高位。