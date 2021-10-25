OPEC+持續謹慎供貨基調 布蘭特原油期貨升破86美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2021年10月25號13點25分

油價在周一 (25 日) 亞洲盤中攀高，延續周末前的漲幅，創下多年高點，布蘭特原油突破每桶 86 美元。

美國和世界其他地區燃料需求強勁，但沙烏地阿拉伯此前表示，由於疫情仍然對需求構成威脅，OPEC + 聯盟在全球供應方面應維持謹慎政策。

至格林威治標準時間 0342，WTI 原油期貨上漲 87 美分或 1.0%，至每桶 84.63 美元，盤中早些時候觸及 2014 年 10 月以來的最高點 84.76 美元。

布蘭特原油期貨上漲 71 美分或 0.8%，至每桶 86.24 美元，盤中早些時候觸及 2018 年 10 月以來的最高點 86.43 美元。

過去 1 年多以來，石油需求滑落，但世界最大燃料消費國美國的汽油和蒸餾油消耗量，已經恢復到 5 年平均水準。

與此同時，油價在過去 12 個月裡已上漲逾一倍，加劇了通膨擔憂。雖然需求激增，但 OPEC 及其盟友在增產方面卻表現得相當克制。

沙烏地能源大臣 Prince Abdulaziz bin Salman 周末表示，產油國不應把油價上漲視為理所當然，這一保守立場得到了奈及利亞和亞賽拜然的認可。

Emori Fund Management Inc 執行長 Tetsu Emori 表示，在供應緊張的情況下，美國燃料需求仍高，油市基調保持相當強勁，這促使一些投機者解除空頭部位。

但 Emori 認為，今年到目前為止，WTI 的百分比漲幅已達到 2007 年和 2009 年的水準，已經有點過頭，未來幾周可能出現回跌。