通膨+縮表兩大變數金融市場承壓 美高收可望突圍

油價上漲引發通膨壓力，以及聯準會縮表政策，恐衝擊金融市場表現，但投信認為，油價攀升反倒可挹注能源產業占比較高的美高收信用利差的利多，只要通膨不失控，通膨回升有助於企業獲利成長，企業實質負債將因此稀釋，對美高收也是正面利多。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，隨著企業獲利好轉，讓美高收企業今年以來陸續調升評等成為「明日之星」，也就是從高收益調升為投資等級債的情況大幅彈升。

根據研究機構預估，未來 18 個月將有 41 間發行人、面額約 2770 億美元的 BB 級債券，可望回升至投資等級，其中以能源、汽車產業為多；相對地，今年來從投資等級債調降為高收益債的「墮落天使」大幅降低至 2007 年以來最低，僅 130 億美元，為去年 2380 億美元「墮落天使」面額的 5%

張世民認為，聯準會有很大的機率宣布縮減購債的細節，屆時可能造成包括美高收在內的債市出現震盪，而根據過往 3 次 QE 執行縮減的經驗顯示，短期市場確實會出現波動加劇，但中長線美高收將再度回歸景氣與企業獲利表現而揚升。

整體而言，聯準會的政策預期、通膨壓力及經濟成長動能放緩疑慮，都會是近期影響市場情緒的因素，增添震盪壓力，但考量企業獲利良好、償債能力提升，特別是能源產業今年搭著油價上漲優勢，配合市場資金寬裕，都有助企業利差維持長期低位。

