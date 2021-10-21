聯準會縮表在即 高收益債靠殖利率優勢吸引資金進駐

聯準會預計最快 11 月啟動縮表，瀚亞投資表示，從過去經驗來看，在縮減購債前，全球高收益債券指數表現較佳，縮表期間雖相對有壓，但高收益債可望靠殖利率優勢加持，在縮表結束後啟動補漲行情。

根據 Bloomberg 資料統計，前一次美國聯準會啟動縮減購債的前一年，也就是 2013 年 1 到 2013 年 12 月期間，全球高收益債券跟美國高收益債券表現最佳，分別有 7.06%、7.42% 的報酬，投資等級債和新興企業債相對受壓抑，報酬率僅有 0.05% 跟負 0.92%。

而進入縮減購債期間，則是以投資等級債表現最亮眼，期間漲幅為 7.49%，新興企業債、全球高收債、美國高收債報酬率則約為 3%，相對落後；至於第三階段：縮減購債結束後到正式升息前，各類型債券則是全數走揚，其中全球高收益債券以報酬率 17.14% 居冠、美國高收益債以及新興企業債漲幅分別為 15.95%、13.91%，投資等級債亦有 9.2% 表現。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，就利率角度來看，就算美國開始逐步收緊貨幣政策，10 年期公債殖利率震盪攀升，但預估幅度有限，短期內難突破 2% 水準，因此擁有較高殖利率的高收益債券，可望持續獲得國際資金青睞。

進一步從基本面、籌碼面來看，高收益債券市場未來還有表現機會，隨著全球經濟持續復甦，企業體質較過去健康，甚至擁有信用評等調升可能，有助支撐債券價格。

展望後市，周曉蘭認為，目前高收益債券利差處於歷史平均低檔位置，整體收斂空間有限，但是個別債券表現分化，因此選債將成為投資勝負關鍵，建議挑選企業基本面較佳，或者未來有信用評等具備調升潛力的「明日之星」，來面對未來波動加劇的投資環境。

安聯投信表示，，隨著市場對通膨的預期持續偏高，美國 10 年期公債近來持續走高，雖在過去一周內從 1.6% 的高點有所回落，但預期未來在經濟復甦、聯準會貨幣政策正常化等因素影響下，美債利率長期恐仍將震盪走高。

安聯投信建議，對於仍希望從債市獲得穩定金流息收的投資人來說，挑選債券時應首重存續期較短的債券，抵禦利波動率風險；根據過往經驗，美國短年期高收益債因受惠於短存續期的特性，對利率風險的抵禦表現在相近資產中相對較佳。