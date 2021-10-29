北市府瞄準低利 再發200億元建設公債 超額認購2.25倍

台北富邦銀行今 (29) 日宣布，由於目前市場維持低利環境，臺北市政府看準發債成本降低，繼年初發行新臺幣 100 億元建設公債後，此次再度發行新臺幣 200 億元建設公債，藉此有效分散利率風險、節約利息支出，達到調整債務結構目的。本次公債由台北富邦銀行擔任債券標售及發行經理行，市場投標意願踴躍，總投標金額達新臺幣 449 億元，超額認購達 2.25 倍。

北市府表示，近年來臺北市債務餘額逐年下降，目前流通在外的建設公債餘額僅有年初發行的新臺幣 100 億元。本次北市府建設公債各年期發行金額分別為 2 年期 72 億元 (利率 0.38%)、3 年期 68 億元 (利率 0.39%) 及 5 年期 60 億元 (利率 0.4%)。

北市府表示，確實掌握債券市場利率趨勢變動，在未新增債務的前提下，以長期穩定且相對低成本的資金，取代部分未到期利率較高的銀行借款，一方面每年能節約市庫利息支出達新臺幣 2100 萬元，如果搭配年初發行的新臺幣 100 億元建設公債，合計一年可為市庫節約達新臺幣 5000 萬利息，另一方面亦可將債務結構調整至更合理的配置。

北富銀表示，該行長期代理臺北市市庫業務，執行市府機關各項收支業務運作，並發揮數位金融專業與北市府合作推出「智慧支付平台 pay.taipei」創新服務，加速行動支付普及。未來，北富銀會持續助力北市府奠定智慧城市轉型發展基礎。