Fintech投資建功 北富銀投資Nutmeg回報逾3倍

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行兩度投資英國最大智能理財服務公司 Nutmeg，由於 Nutmeg 獲摩根大通收購 100% 股權，北富銀投資回報倍數 (MOIC) 超過 3 倍，Fintech 投資建功。

台北富邦銀行 2017 年 7 月及 2019 年 9 月經金管會同意兩次投資 Nutmeg，合計投資金額為英鎊 1574 萬元，每股成本英鎊 10.53 元；本次摩根大通收購 Nutmeg，每股收購價格為英鎊 31.96 元，北富銀總售出金額為英鎊 4698 萬元，扣除投資成本，可認列綜合損益英鎊 3151 萬元，折合新台幣約 12 億元，投資回報倍數 (MOIC) 達 3.04 倍。

北富銀表示，本次對 Nutmeg 的投資不僅判斷精準獲亮眼報酬，同時在投資過程中，更達到引進創新金融技術、加速普惠金融發展等多重正向效益。

北富銀表示，2017 年投資 Nutmeg 後，即派任董事參與董事會，並著手規畫業務合作。此後雙方順利完成台灣「奈米投」理財服務的合作開發，於 2019 年 3 月經金管會核准試辦，2010 年 6 月正式全面開辦。

「奈米投」擁有獨特「Fractional Shares」交易分割技術，只要用最低投資門檻 35 元美元即可完成原本必須 1 萬美元以上才能執行的投資配置比例，同時還提供自動再平衡機制 (Rebalance)，可 24 小時監控市場變化。

截至 9/27，奈米投累積投資人數超過 3.3 萬人，在投客戶數 2.1 萬人，管理資產規模超過美元 9000 萬元 (約新台幣 25 億元)，與去年同期相較成長率高達 254%，四種不同風險屬性的投資模組提供 3% 至 10% 的平均年化報酬率，為投資人創造長期穩健收益。

Nutmeg 是經英國金融行為監理總署 (FCA) 核可設立的新創金融科技公司，在 FCA 嚴謹監管下營運穩健成長，成立 10 年以來持續引領創新，快速成為英國第一大智能理財服務平台，目前為超過 15 萬位客戶管理達 40 億英鎊以上資產。未來在摩根大通入主後，北富銀仍將持續與 Nutmeg 進行業務合作，為台灣投資人提供與世界接軌的理財服務。