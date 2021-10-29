〈台股盤前要聞〉面板雙虎前三季海賺千億、網通晶片成最缺短料 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，面板雙虎前三季海賺 1022 億元，等同平均每日賺進 8.5 億元，史上首見；網通晶片成現今最缺的短料，受惠晶片漲價、客戶掃貨，聯發科、瑞昱營運將旺到明年。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

面板雙虎前三季海賺千億元 史上首見

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 昨 (28) 日雙雙公布第三季財報，在商用需求強勁支撐、近年轉型效益浮現下，前三季稅後純益均衝破 500 億元大關，為史上首見，合計雙虎今年前三季海賺 1022.67 億元，平均開門一天就賺進 8.5 億元。閱讀全文...

網通晶片成現今最缺短料 聯發科、瑞昱營運旺到明年

隨著居家連網需求大增，WiFi 5/6 主晶片自去年底一路缺到現在，且由於需求太強，各大廠現今交期至少還要半年以上、部分更達一年，堪稱網通晶片史上最大缺貨潮，市場看好，聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 在晶片漲價、客戶掃貨下，營運將一路旺到明年。閱讀全文...

Sony 證實可能與台積電合作在日本設廠

在發布上半年財報之際，Sony(6758-JP) 周四 (28 日) 證實和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在日本合作設廠的消息，稱投資為考慮選項之一，將繼續和台積電與日本政府討論相關事宜。閱讀全文...

力麗加工絲近期再漲最多 8% 再吃蘋果新色訂單

原料價格上漲以及需求帶動，紡織廠力麗 (1444-TW) 加工絲近期已調漲 5-8%，後續隨著需求推升，不排除再漲價，力麗除受惠漲價效應，蘋果 (AAPL-US) 今年推出的三款 HomePod Mini 新色，同樣由力麗獨家供應紗線，可望推動營運表現。閱讀全文...

致伸聲學、車用需求強 今年拚每股賺 5 元 明年續揚

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 昨 (28) 日召開法說，展望後市，財務長蕭英怡表示，受到聲學產品訂單遞延影響，本季營收將季增雙位數，加上產品結構優化，全年每股純益挑戰 5 元、創新高；明年則有望在車用客戶產品放量下，營收、獲利同看增。閱讀全文...

日月光 Q4 營收估季增逾 1 成續創高 全年將大賺一股本

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (28) 日召開法說會，展望第四季，財務長董宏思表示，受惠封測產能利用率維持高檔、EMS 旺季效益，營收將達全年最高峰，法人估，日月光投控第四季營收季增 10-13%，全年將達 5600 億元，雙創歷史新高，獲利也可大賺一股本。閱讀全文...

日月光 Q3 毛利率飆上 20% EPS 3.2 元同創高 前三季超越去年全年

日月光投控 (3711-TW) 昨 (28) 日公布第三季財報，受惠封測產能利用率維持高檔，加上 EMS 事業回溫，毛利率、營益率、淨利率三率三升，毛利率更衝破 20% 大關、創新高，連帶拉抬稅後純益達 141.76 億元，年增 111%，每股稅後純益 3.2 元，改寫新猷，累計前三季已達 7.66 元，超越去年全年的 6.47 元。閱讀全文...

今年第三大 IPO！格芯募得 26 億美元 周四正式掛牌上市

全球第四大晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries，格羅方德) 周三 (27 日) 在首次公開發行 (IPO) 階段籌資近 26 億美元，IPO 價格達到區間高標每股 47 美元，預定周四在那斯達克以「GFS」代號掛牌上市，市值可望超過 250 億美元。閱讀全文...

台達電 Q3 成本大增純益季減 16% EPS 2.45 元近 6 季低點

台達電 (2308-TW) 昨 (28) 日公告第三季財報，受到零組件缺料及漲價影響，稅後純益 63.69 億元，季減 16%、年減 24%，每股純益 2.45 元，來到 6 季低點，呈現旺季不旺；累計前三季稅後純益 205.39 億元，年增 13.8%，每股純益 7.91 元。閱讀全文...

全新前三季 EPS 3.59 元 賺贏去年全年

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 昨 (28) 日公告第三季財報，雖然單季營收創下歷史新高，但受提撥員工酬勞、第四季車用 LiDAR 研發開案數增加等影響，導致營業費用提升，單季稅後純益下滑至 2.11 億元，季減 6.62%、年增 87.67%，每股純益 1.15 元，累計前三季則已賺贏去年全年，純益達 6.63 億元，每股賺 3.59 元。閱讀全文...

5 年內 ATM 當機 13 次挨轟 金管會將依比例原則開罰

立委林楚茵昨 (28) 日表示，國泰世華銀行 ATM 上周當機二天，但不只國泰世華銀，5 年內 ATM 當機高達 13 次，質疑是金管會太放縱出包銀行，金管會主委黃天牧表示，金管會沒有放縱銀行，會依比例原則開罰。閱讀全文...

