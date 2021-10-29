一文掌握蘋果財報：晶片荒損失估60億美元、iPhone營收遜色、大中華亮眼

蘋果 (AAPL-US) 周四公布會計年度第 4 季財報，整體營收創新高、iPhone 營收成長 47%，但都低於市場預期，不過大中華地區銷售勁增逾 80%，是財報少數亮點。執行長庫克 (Tim Cook) 表示，晶片荒導致銷售減少 60 億美元，本季情況可能更糟，盤後股價挫跌 3.53%。

F2021 Q4(9/25 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.24 美元 vs. 1.24 美元

淨營收：年增 29% 至 833.6 億美元 vs. 848.5 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

毛利率：42.2% vs. 42.0%

蘋果逐季總營收和各項產品營收。來源: AppleInsider

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：388.7 億美元 (年增 47%) vs. 415.1 億美元

Mac 營收：91.8 億美元 (年增 1.6%) vs. 92.3 億美元

iPad 營收：82.5 億美元 (年增 21.4%) vs. 72.3 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：87.9 億美元 (年增 11.5%) vs. 93.3 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：182.8 億美元 (年增 25.6%) vs. 176.4 億美元

各地區銷售

美洲：368.2 億美元 (年增 20%)

歐洲：20.8 億美元 (年增 23%)

大中華：145.6 億美元 (年增 83%)

日本：59.9 億美元 (年增 19%)

亞洲其他：51.9 億美元 (年增 25%)

要點一：晶片荒惡化

蘋果 7 月首度證實晶片荒影響 iPhone 和 iPad 產線，庫克周四表示，短缺問題對蘋果第 4 季影響比預期大，估計使營收減損 60 億美元。

他指出，雖然蘋果的東南亞工廠產量在 10 月底之前已經「大幅改善」，但晶片荒仍未結束，且正在影響蘋果「大多數產品」。

庫克解釋，短缺的並非 Apple Silicon 這類先進半導體，而是傳統製程節點元件，如數據機晶片和電源管理晶片。「我們正盡所能取得更多 (晶片)，做所有營運所需的事情，確保一切順利進行。」

要點二：iPhone Q4 營收遜預期

蘋果各項產品第 4 季營收都保持成長，但 iPhone、Mac 和配件 (包含 AirPods 和 Apple Watch 等) 的業績都低於市場預期，而服務和 iPad 表現較佳。庫克說，第 4 季蘋果服務部門的營收年增 11%，超乎公司的預期。

蘋果 9 月推出 iPhone 13，第 4 季財報僅包括新手機短短幾天的銷售。而從庫克看好第 1 季營收保持強勁成長的發言推測，iPhone 13 在年底購物季的需求可能超出蘋果供貨量。

蘋果另外在 10 月發表新款 MacBook、iPad、Apple Watch 和 AirPods，因此第 4 季財報也不含這些新品的銷售。

要點三：iPad Q1 銷售恐下滑

庫克警告，晶片荒到本季 (蘋果會計年度第 1 季，10 到 12 月) 情況可能會更嚴峻，影響年底購物季。

財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 說，受供應鏈瓶頸影響，第 1 季 iPad 銷售將較去年同期下滑，但其他產品都能保持成長。

蘋果已多季不曾提供確切財測數字。庫克預期，第 1 季整體營收將保持「強勁的年增率」，刷新公司歷史紀錄。華爾街分析師則預測，第 1 季營收將增加 7.4%，達到 1,197 億美元。

要點四：大中華地區亮眼

大中華地區第 4 季成長亮麗，營收年增 83% 至 145.6 億美元。

華爾街看法

Investing.com 分析師 Haris Anwar 說，供應鏈問題對蘋果的衝擊，超過華爾街預期，如果情況延續下去，將拖累蘋果在重要的年底購物季業績，並威脅市場對蘋果樂觀的營收、EPS 和現金流預測。