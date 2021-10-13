三星面臨降價壓力 日經：蘋果找京東方生產iPhone 13 OLED面板

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 已把京東方納入 iPhone 13 高階面板供應商名單，若通過測試，初步供貨量占 6.1 吋 iPhone 13 OLED 面板的 20%。這將是京東方首次打入新款旗艦 iPhone 供應鏈，不只對三星電子等現有供應商增添壓力，也提高蘋果議價優勢。

多名消息人士透露，京東方 9 月底已經出貨少量的 OLED 面板，供蘋果用於 6.1 吋 iPhone 13，預定不久後提高產量，但還須經過最後認證程序。

目前認證程序已經進入最後階段，主要觀察耐用度，最快這個月完成測試。業界主管透露，京東方應該可以過關。

京東方一開始將和三星共同供貨 ，京東方初期供貨量預估占 20%，最樂觀情況可能提高到 40%。

京東方在四川省綿陽廠生產 iPhone 13 的 OLED 面板，根據消息人士，該廠也供貨面板給華為、榮耀、小米和 Vivo 。

韓廠面臨新進競爭者

京東方已經是蘋果 iPad 的 LCD 供應商，但多年來始終無法打入蘋果高階手機供應鏈，僅用於維修和整新的 iPhone 上。

如果京東方加入蘋果高階手機 OLED 面板供應鏈，將對三星顯示 (SDI) 和 LG 顯示 (LGD) 帶來壓力。

三星電子從 2017 年至今就主導 iPhone OLED 面板供應，如今加入第三家供應商，能讓蘋果和韓廠議價時有更大空間。

這也象徵中國科技雄心取得一大勝利。包括夏普、日本顯示器 (JDI) 和群創光電 (3481-TW)，許多日本和台灣面板製造商至今都未能在資本密集的 OLED 市場占有一席之地。多年來，夏普和 JDI 供應較平價的 LCD 面板給蘋果，但蘋果去年決定旗艦機種全部改用 OLED 螢幕，重挫他們的業務。

供電隱憂

但京東方也有隱憂，包括供應鏈問題可能影響 OLED 面板出貨，以及能否保持穩定的供貨品質。據日經掌握消息，京東方用電被地方政府列在穩定供電優先名單，但其他供應商仍需與不定時斷電奮鬥，並設法解決晶片等零組件短缺問題。

日經先前報導，由於越南廠相機模組供應吃緊，iPhone 13 交貨期已經延長。