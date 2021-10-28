〈紐約匯市〉美元走軟 加拿大暗示升息鼓舞加幣 比特幣跌破6萬美元 

美元對一籃子貨幣周三 (27 日) 疲軟，央行決策和經濟數據持續牽動匯市，加拿大央行暗示升息，可望成為 G7 中第一個終結寬鬆貨幣政策的國家，加幣攀高，而澳洲通膨數據意外強勁，澳幣挺升。比特幣跌破 6 萬美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌約 0.09% 至 93.8240。

加拿大央行 (BoC) 可能比預期提早升息，美元兌加幣一度貶值 0.7%，之後跌幅收斂一些，尾盤仍貶 0.4%。在加拿大央行意外鷹派的聲明公布前，加幣兌美元曾貶到接近兩周以來的低點。

OANDA 資深市場分析師 Ed Moya 說：「現在起，匯市將更波動和震盪。」因為交易員對每個地區的通膨預期將有所不同，而且某些貨幣的利差將相當難以計算。

各國央行正試圖在不推升通膨的情況下，持續扶助疫後經濟，而加拿大央行釋出的最新聲明，可能是第一個促使交易員重新評估利率變化、並影響匯市的因素。

歐元兌美元狹幅波動，變動不到 0.2%，尾盤升值 0.1% 至 1.1607 美元。ECB 周四預料保持鴿派立場。

歐洲最大經濟體德國已下修今年經濟成長預測，半導體的供應鏈瓶頸、能源成本上漲正在拖累復甦。德國 10 年期公債殖利率下滑到逾一周低點，殖利率曲線趨平。

美債殖利率曲線也趨平，2 年和 10 年期公債殖利率差縮小到不及 104 個基點，是 8 月以來最小差距。10 年期美債殖利率降到 1.53% 以下。

分析師說，已開發市場的債券殖利率曲線趨平，凸顯人們的擔憂：如果通膨升勢是暫時的，而央行卻太早收回寬鬆，過程中可能出錯。

澳幣兌美元升值 0.3% 至 0.7520 美元，當日稍早公布的數據顯示，澳洲 9 月核心通膨年增率是 2015 年迄今最高，帶動短期殖利率飆升。

澳洲準備銀行 (RBA，央行) 將在下周二開會，雖然央行官員堅稱 2024 年之前不會升息，但市場預期和官員說法有分歧。

美元兌日圓下滑 0.3% 至 113.7950 日圓，但仍接近前一周觸及的四年高點 114.695 日圓。日本銀行 (央行) 周四預料保持寬鬆，並將調降經濟預測，代表近期內不會升息。

英鎊兌美元從盤中低點回升，終場微貶 0.1% 至 1.3740 美元。英國財政大臣周三公布，今年經濟預料成長 6.5%，優於 3 月預測的 4%，並調降對未來四個財政年度的每年舉債預測。

比特幣跌破 6 萬美元，最低跌到 58100 美元，先前由美國首檔相關期貨 ETF 帶來的興奮感逐漸消失，投資人正在獲利了結。

比特幣自上周突破 6.7 萬美元創新高之後，迄今共下跌逾 13%，但 10 月仍可望寫下 2 月以來單月最大漲幅。

截至周四 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：