〈台幣〉量增連4升收27.827元 買賣匯拉鋸升幅收斂

新台幣兌美元匯率今 (27) 日早盤升勢強勁，在出口商拋匯潮帶動下，一度升破 27.8 元關卡，最高來到 27.785 元，但進口商等美元買盤隨之出籠，使得匯價漲幅回吐，終場小升 1.5 分，收在 27.827 元，為連 4 升，續創近 1 個月新高，量能明顯放大，台北及元太外匯市場成交值合計 16.565 億美元。

新台幣匯價連日走升，接力突破 27.9、27.8 元關卡，熱錢持續回流，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，使得台幣升勢更為強勁，早盤一度衝上 27.785 元，升值 5.7 分。

不過，進口商、政府基金及散戶見到甜蜜價位後，也陸續進場買匯，使得新台幣兌美元匯率升幅收斂，終場升值 1.5 分，以 27.827 元作收，沒能站穩 27.7 字頭，台北外匯市場成交值 10.94 億美元，元太外匯市場成交值 5.625 億美元。

觀察主要亞幣表現，根據央行統計顯示，美元指數小跌 0.05%，韓元回貶 0.21%，人民幣也貶值 0.07%，日圓則升值 0.27%，新台幣與歐元均升值 0.05%，新加坡幣微幅升值。

美國 10 月消費者信心意外走揚，終結連三黑，可望為第四季經濟成長添增助力，外界關注美國聯準會 11 月初即將召開利率決策會議，並公布第三季經濟數據，以及縮表計畫、對通膨的看法。