南韓央行：11月有可能升息 且難度不高

南韓央行：11月有升息可能 且難度不高 (圖片：AFP)Tag南韓央行BOK升息李柱烈韓元美元亞洲南韓央行總裁李柱烈 15 日 (週五) 回應國會質詢時表示，可能在 11 月 25 日的下一次會議上，討論調升政策利率事宜，並且認為沒有太大難度。 李柱烈表示，「依照我們目前所作的經濟預測，在 11 月進行利率調升應該不會有太大困難。」 南韓央行 8 月將政策利率調升 1 碼至 0.75%，是近 3 年來首度升息。此外，這也是在 COVID-19 疫情時代，亞洲主要央行當中收緊貨幣政策首例。 李柱烈的發言未讓韓元兌美元出現太大波動。在台北時間 15 日上午 11:48 時，1 韓元約兌換 0.000845 美元、上揚 0.36%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀南韓工商團體FKI：日本實施出口管制以來 光阻劑等3品項進口無太大變化繼中國、台灣後 南韓也認真考慮加入CPTPP南韓央行按兵不動放眼11月升息 韓元兌美元貶破1200一年首見南韓10月前10日出口延續雙位數成長 年增近64%南韓9月ICT出口創高 晶片、顯示器需求貢獻大美元強勢 南韓、土耳其等能源進口國苦哈哈新加坡央行三年來首度收緊貨幣政策 跟進南韓、紐西蘭等國