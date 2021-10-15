南韓央行：11月有可能升息 且難度不高

南韓央行總裁李柱烈 15 日 (週五) 回應國會質詢時表示，可能在 11 月 25 日的下一次會議上，討論調升政策利率事宜，並且認為沒有太大難度。

李柱烈表示，「依照我們目前所作的經濟預測，在 11 月進行利率調升應該不會有太大困難。」

南韓央行 8 月將政策利率調升 1 碼至 0.75%，是近 3 年來首度升息。此外，這也是在 COVID-19 疫情時代，亞洲主要央行當中收緊貨幣政策首例。

李柱烈的發言未讓韓元兌美元出現太大波動。在台北時間 15 日上午 11:48 時，1 韓元約兌換 0.000845 美元、上揚 0.36%。