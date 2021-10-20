ECB鷹派、德央行總裁年底卸任 離職前告誡不應忽視通膨風險

德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 周三 (20 日) 宣布，將提前於今年 12 月 31 日卸任，作為歐洲央行 (ECB) 最鷹派官員之一，魏德曼在致函央行員工的信件中告誡，不應忽施通膨風險。

魏德曼周三透過聲明表示，因個人因素將於年底卸任。根據一位發言人說法，魏德曼目前沒有任何新的工作安排。

除了離職聲明，魏德曼還在致德國央行員工的信件中警告，不應從單方面角度看待通貨緊縮風險，也不要忽施任何潛在的通膨風險。

魏德曼自 2011 年 5 月擔任德國央行總裁後，多半對前 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 和現任總裁拉加德 (Christine Lagarde) 推行的非常規寬鬆貨幣政策抱持反對立場，也是少數反對 ECB 維持低利率政策，直到通膨達標 2% 的官員之一。

目前還不清楚魏德曼離職後，是否對 ECB 政策帶來重大影響，德國央行繼任人選將由德國新任政府進行挑選。

央行觀察人士認為，可能人選包含現任德國央行副總裁的 Claudia Buch、經濟學家 Volker Wieland、Marcel Fratzscher、Lars Feld、Lars-Hendrik Röller、現任德國央行首席經濟學家 Jens Ulbrich，以及 ECB 董事會成員 Isabel Schnabel。