杏輝9月稅後虧損1.12億元 每股虧0.26元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年10月28號0點59分

杏輝 (1734-TW) 因旗下子公司杏國 (4192-TW) 胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗解盲失利，近期股價大幅波動，依主管機關規定公告自結，9 月稅後虧損 1.12 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.26 元。

杏輝 9 月營收 2.12 億元，月增 9.78%、年減 10.75%；稅前虧損 1.59 億元，虧損較去年同期增加。

杏輝坦言，公司每年獲利約 4 億元，為讓杏國胰臟癌新藥開發順利，持續投入費用，累計金額達 17.7 億元，因此杏輝近年財報沒有很亮眼，隨著投資高峰已過，未來研發費用不高，明年開始杏輝本業獲利將顯著提升，且有望重新配發股利。

杏國的 SB05PC 全球中心期臨床試驗，共收案 218 位病患，據期末分析結果顯示，主要療效指標與次要評估指標，均未達到統計上顯著差異。

杏輝持有杏國股權約 62%，據第二季財報顯示，杏國帳面金額佔杏輝資產不逾 9%，此次臨床試驗項目僅為杏國新藥開發產品之一。

杏國日前也公告自結數，8 月稅後虧損 1.61 億元，較去年同期收斂，每股虧損 1.76 元；7-8 月稅後虧損 3940 萬元，虧損也較去年同期收斂，每股虧損 0.34 元。