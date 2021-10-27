台光電前三季獲利超越去年全年 EPS 12.03元

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電 (2383-TW) 今 (27) 日公布財報，前三季稅後純益 40.03 億元，創新高，並已超越 2020 年全年，每股純益 12.03 元，台光電今年將連續 4 年全年賺回超過一股本。

台光電第三季營收 107.76 億元，毛利率 28.56%，季增 4.02 個百分點，年增 1.03 個百分點，稅後純益 17.91 億元，季增 43.36%，年增 59.6%，每股純益 5.38 元。

台光電前三季營收 283.38 億元，毛利率 25.8%，年減 0.43 個百分點，稅後純益為 40.03 億元，已超越 2020 全年，每股純益為 12.03 元。

台光電今年前 9 月營收 283.38 億元也超越去年全年，主因高階網通產品出貨大增及手持式裝置產品需求強勁成長，產品組合佳，且平均銷售單價上升 。

台光電高階 HDI 載板材料打敗日系同業，獨家供應 5G 手機類載板銅箔基板，市佔全球第一且為日商外唯一供應商，大幅領先同業 。除了手機客戶對類載板需求日益增加，筆電、平板、遊戲機、固態硬碟及繪圖卡等，採用高階 HDI 設計的需求也持續成長。

台光電今天董事會也通過，將在昆山廠增購設備，增加 45 萬張月產能，新產能預計 2023 年中開出 。

另一 CCL 廠聯茂 (6213-TW) 前三季營收 244.93 億元，毛利率 19.32%，年減 0.35 個百分點，稅後純益 23.38 億元，年增 23.82%，每股純益達 6.91 元。