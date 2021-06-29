〈焦點股〉CCL廠旺季效應可期 台光電直奔漲停改寫天價

歐美各地解封帶來龐大的消費潮，電子業進入生產旺季，銅箔基板 (CCL) 廠商目前大多呈現供不應求，除了積極擴廠外，業者也陸續轉嫁先前原物料大漲的壓力，台光電今 (29) 日股價直奔漲停，達 235 元，續創歷史新高，聯茂、台燿、騰輝同樣漲勢剽悍。

台股今日早盤站上 17700 點，攀上 17713 點創新高，其中，CCL 族群吸引買盤進駐，台光電 (2383-TW) 開低走高，並一路攻上漲停板，達 235 元，改寫新天價，午盤成交量也爆出逾萬張。

此外，聯茂 (6213-TW) 勁揚逾 6%，最高來到 147.5 元，為 2 個月來的高點；台燿 (6274-TW) 大漲逾半根停板，最高來到 118 元；騰輝電子 - KY(6672-TW) 漲勢也相當強勁，一度逼近漲停價，午盤後漲幅略收斂至 5%。

台光電 5 月營收創新高，達 32.21 億元，年增 58.78%，前 5 月營收 141.76 億元，年增 39.47%，台光電營收成長動能來自於黃石廠產能的增加，以及反映原物料成本上漲而調漲售價，全年業績獲得法人看好。

聯茂 5 月營收 26.71 億元，年增 6.4%，前 5 月營收 127.54 億元，年增 20.81%，隨著資料傳輸規格升級，帶動高速高頻銅箔基板產業趨勢成長，第 2 季獲利可望優於首季，聯茂積極在江西擴產，以因應 5G、電動車與物聯網等需求，江西新廠第一、二期產能已陸續在上半年開出。