元宇宙、低軌衛星、車電、綠能等題材不斷電 年底前再衝一波？

萬寶投顧陳子榕指出，臉書執行長祖克柏登高一呼後，元宇宙 (Megaverse) 行情簡直跟燙金一樣，宏達電 (2498-TW) 股價一週左右漲了約七成，創下三年多來新高 58.3 元，家族企業威盛 (2388-TW) 週二 (10/26) 拉至漲停作收。



相關概念股包括感測元件廠光磊 (2340-TW)、感測晶片廠鈺創(5351-TW)、義隆(2458-TW)、光學廠揚明光(3504-TW)、音訊晶片廠驊訊(6237-TW) 近期股價也都火熱，元宇宙吸金魅力無窮，且隨著臉書改名以及國際科技大廠陸續推動元宇宙誕生，未來 VR/AR 相關個股都有一片天。

和元宇宙同樣發燒的還有特斯拉創辦人馬斯克推動的星鏈計畫 (Starlink)，打造 1.2 萬顆低軌衛星串聯通訊網路，未來不論是 5G 或 6G 都可以透過低軌衛星提升覆蓋率，除了美、中、韓、英等國全力發展，台灣也將太空事業列為六大核心戰略產業。



2020 年全球衛星產業產值 2,710 億美元，其中地面設備的產值就佔了 50％，相當驚人，相關概念股包括台揚 (2314-TW)、建漢(3062-TW)、啟碁(6285-TW)、瀚荃(8103-TW)、昇達科(3491-TW) 以及 PCB 族群昇貿(3305-TW)、台光電(2383-TW)、敬鵬(2355-TW)、華通(2313-TW)、金居(8358-TW)，未來營運都有機會跟著衛星衝上雲霄。10/7 為大家推薦金居，股價漲幅已達 13％，金居營收已經連續 6 個月創下新高，上半年 EPS 達 2.46 元，明年伺服器新平台推出後將再添動能。



而上星期特斯拉公布第三季財報，不論新車交付輛、營收或毛利率都改寫新高，股價一舉衝破 910 美元創新天價，特斯拉也宣布標準車型都將採用磷酸鐵鋰電池，正極材料廠康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、添加劑廠聚和(6509-TW) 週二股價續創新高。



萬寶投顧陳子榕指出，10/8 為大家推薦美琪瑪後，股價已大漲 27.5 元，創波段新高、漲幅 25％；10/15 再推薦康普，股價也大漲 23.5 元，漲幅逾 20％，這都是我精挑細選好股票再逢低卡位的獲利證明，所以只要投資人跟著我的腳步，自然都能輕鬆投資。而本週下半場正逢美國超級財報周，包括蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等都將公布財報，相關電子族群都可望有表現機會，大家好好把握。



此外，台積電 (2330-TW) 雖然股價短線再回落 600 元關卡以下，但法人籌碼仍偏多操作，台積電持續擴大先進製程及海外布局，預料明年的資本支出可能擴大，上看 330～350 億美元。相關的資本支出概念股包括家登 (3680-TW)、萬潤(6187-TW)、漢唐(2404-TW)、帆宣(6196-TW)、弘塑(3131-TW)、辛耘(3583-TW)、創意(3443-TW)、雍智科技(6683-TW)、精策(6510-TW) 都可望再受惠。



萬寶投顧陳子榕指出，另外，大立光 (3008TW) 宣布要買回 1,342 張庫藏股，買回區間上看 3,300 元，買回股份總金額上限 1,312 億元，雖然大立光股價面臨多重均線挑戰，但在銀彈攻勢下，有望反轉走強並帶動大盤上衝。總之，今年第四季電子、綠電題材特別多，而且中長線展望明朗，希望大家做好資金控管並跟著我佈局黑馬股，一起享受獲利的成果。



先進光 (3362-TW) 積極佈局車用鏡頭及人臉 / 虹膜辨識等新產品，今年上半年稅後盈餘為 296 萬元，優於去年同期虧損，每股盈餘為 0.02 元，第四季訂單樂觀，陸續調漲產品價格反應成本上揚，技術面上，股價剛拉出長紅，站回季線，技術面偏多。

昇達科 (3491-TW) 為 VSAT 微波元件廠，受惠衛星通訊客戶認證進度、出貨符合預期，加上 4G/5G 建設增溫，昇達科上半年 EPS 2.04 元，超越去年全年水準，累計前三季營收 12.51 億元，年增 14.57％，由於昇達科未受中國大陸限電影響，預估業績將逐季增溫，隨著明年低軌衛星通訊發展趨向熱絡，營運動能更加強勁。

聯合再生 (3576-TW) 因政府為衝刺年底前 8.75GW 太陽能裝置目標，宣布 10～12 月完工業者併網電價每度增加 0.2245 元，聯合再生電池產能達 2.7GW、模組產能 600MW，有望成為最大贏家；聯合再生年底前有 30MW 太陽能案場掛表，還有各地公有房舍 100MW 明年陸續併網，預估每年帶來 7.2 億元售電收入；聯合再生今年拿下台電最大儲能標案，並投資 1.2 億元建置 4.6MWh 儲能設備，預定明年第二季完工；近期美國太陽能轉單湧入，訂單上看至明年首季，預估第四季營收將大躍進。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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