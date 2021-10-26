彩鑽投資的熱鬧與門道｜盤點 GLAMOUR 最值得收藏的四種瑰麗彩鑽

大自然的鬼斧神工創造了最瑰麗耀眼的彩色奇蹟，GLAMOUR 駿邑珠寶則堅持不懈的熱情與匠心獨具的品味，精心妝點每一顆絢爛繽紛的彩色鑽石。就讓我們來為您盤點 GLAMOUR 駿邑珠寶最值得收藏的四種瑰麗彩鑽作品！

兩千多年前，人們於印度首次發現了鑽石。它是人類所發現的礦物之中最硬的天然物質，更是財富與永恆的象徵。璀璨透亮的寶石級無色鑽石原本就屬難能可貴，而各種色彩斑斕的彩色鑽石，更因為造物主的巧妙造就，更屬極其罕有。因為每切割每一萬顆寶石級的無色鑽石之中，可能僅僅只會有一顆天然的彩鑽，更遑論那些幾乎完美無瑕的晶瑩彩鑽，更是世間罕有、萬中選一！

珍罕絕礦萬中難得選一的浪漫粉鑽

彩鑽的顏色不僅是影響鑽石價值的重要關鍵，更是人們對於彩色鑽石如此著迷的最大原因。拜神奇的造物主之賜，彩鑽形成的過程極其特別。在鑽石形成的過程之中，當碳原子與某種元素接觸產生了變化，遂改變了鑽石所受的壓力或輻射，一顆顆五彩斑斕的彩鑽便於焉誕生。

像是近幾年，因為最主要產地澳洲阿蓋爾宣布在 2020 年底封礦而水漲船高的粉鑽，因其迷人浪漫的粉紅色彩，贏得無數仕女與藏家的特別青睞。粉鑽的致色成因是由於鑽石形成過程中，晶格結構發生自然變異，才會產生如此特別的顏色。而且其數量在彩色鑽石之中，更屬較為稀少的一類。重量超過 0.2 克拉的粉鑽，大約僅佔全部粉鑽的 10% 不到，真的可謂世所罕有！

正因粉鑽臻品難得，GLAMOUR 駿邑總是珍而重之的對待每一顆耗費苦心尋覓而來的瑰麗粉鑽，像是這對結合馬眼形切割與水滴形切割的嬌美粉鑽，搭配同樣切割方式的耀眼黃鑽，以及璀璨白鑽，設計成一對「絕色輝映」耳環，更顯得無比嬌美動人，令許多芳心為之傾倒！

GLAMOUR 駿邑珍稀彩鑽系列粉鑽黃鑽耳環「絕色輝映」，以馬眼形切割及水滴形切割粉鑽，搭配同樣切割方式的耀眼黃鑽，上下交錯，正反相映，巧妙地增添其浪漫動人的風姿。

意外形成絕美特色的橘鑽與綠鑽

其實，當我們細究每一種鑽石致色的原因時，總是不得不為造物主神奇的安排而為之驚豔不已。就像特別的橘色鑽石，它的數量大概僅次於極度稀罕的紅鑽，比起浪漫的粉鑽，可謂更加少見。它的致色成因極有可能氮原子及晶格結構變異共同作用所導致的意外之色；而天然綠鑽的致色成因那就更加地神秘與奇妙了！大部分的鑽石都是在深埋地底之時，因為高溫高壓的環境與某些化學元素的巧妙作用而形成它們美麗的顏色。但綠色鑽石卻幾乎都是在被推上地面之時的最後階段，才因為岩石之中的自然輻射影響，讓鑽石吸收了黃光和紅光，導致鑽石反射出綠色色調，最後卻意外成為它令人印象深刻的絕美特色。

像是 GLAMOUR 駿邑珠寶所悉心打造的這枚戒墜兩用的彩鑽作品，就集結了世間珍罕少有的四種豔色彩色鑽石，包括橘鑽、綠鑽、粉鑽與黃鑽，以流麗的璀璨緞帶設計串起這些宛如「上天恩賜的禮物」的彩色鑽石，旋動之間刻畫出璀璨繽紛的火彩與優雅曲線，讓人讚嘆大自然的偉大與奇蹟。

模特兒佩戴上鑲嵌了一枚珍稀濃彩綠鑽的 「星空幽浮」戒指，以及集結了世上少有的橘鑽、綠鑽、粉鑽、黃鑽所設計的「上天恩賜的禮物」戒墜兩用作品，兩者以色澤濃郁、清透無暇，令人驚嘆的火光色彩的彩色鑽石，打造出 GLAMOUR 駿邑珠寶尊貴獨特的頂級藏品。

比陽光更加耀眼的魅力黃鑽

除了這些世間罕見的珍稀粉鑽、橘鑽與綠鑽之外，耀眼無比的美麗黃鑽，在產量與重量上相較於其他彩色鑽石來說，大概是彩色鑽石之中相對親民的代表了，但這點絲毫無損黃鑽在人們心中所佔據的重要地位，因為質純碩大的黃色鑽石同樣也是千萬年難得的稀缺臻品。

像是 GLAMOUR 的這款「Bel Sole 太陽女神」黃鑽別針，它中心所鑲嵌璀璨黃鑽主石，碩大而絕美，旁邊環繞著各式切割的白鑽與八道盾形切割設計的黃鑽，更是不斷散發出令人驚嘆的萬丈光芒，彷彿一位沐浴在黎明金光之下的太陽女神，展現了無限的魅力與迷人的光彩！

GLAMOUR 「Bel Sole 太陽女神」黃鑽別針，中央醒目的黃鑽主石猶如黎明初升時沐浴在金黃色光芒之下的太陽女神顯現無比尊貴模樣。八道盾形設計黃鑽，像是太陽發散的萬丈光芒，充滿無限熱力與光彩。

「唯時光得以淬煉永恆價值，非火彩無以成就璀璨極致」──對於 GLAMOUR 駿邑珠寶而言，追求絕美無瑕、色彩濃郁、清透璀璨的珍罕彩鑽，並以完美的車工讓這些造物主寵愛的恩賜之禮物，得以綻放最耀眼的風采，並以絕美的設計讚頌造物主的偉大與神奇，更是品牌創立 33 年來追求的終極目標！

模特兒手中輕握鑲嵌了絕美黃鑽主石的 GLAMOUR 「Bel Sole 太陽女神」黃鑽別針，優雅展現宛如耀眼黎明曙光綻放的珍稀黃鑽之美，也像是在藉此人間罕有的臻品，讚嘆大自然的巧奪天工！

來源：《珠寶之星》

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