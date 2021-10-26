RICHARD MILLE 新時代女士腕錶的極致工藝 融合科技與傳統的完美解方

早在腕錶誕生之時，女性腕錶就已經蓬勃發展，成為上流社會不可或缺的重要飾品。時至今日，RICHARD MILLE 憑藉著對尖端材質的高度掌握，以品牌獨家的 Carbon TPT® 碳纖維材質為基礎，陸續研發出 Quartz TPT® 石英纖維及 Gold Carbon TPT® 金箔碳纖維等劃時代材質，成為女錶的新時尚代表；另外還有採用 TZP 彩色陶瓷材質的 RM 07-01，並於今年首度採用璣鏤雕花錶盤，完美結合了創新技術與傳統工藝。在研發新技術的同時，RICHARD MILLE 仍遵循著最高等級的傳統製錶技藝，應用令人目眩神迷的雪花鑲嵌工藝以及彩色寶石鑲嵌，展現出製錶工匠的精湛技巧，同時也賦予女性腕錶更多的想像空間。

尖端材質宣示新時代女錶到來

M 07-01 Starry Night 自動上鍊腕錶以 Carbon TPT® 碳纖維作為主要元素，並採用全新的錶圈鑲嵌工法，共 181 枚璀璨美鑽在錶殼上重現夜空群星，這項工藝難度幾乎等同於開天闢地，Carbon TPT® 碳纖維極為堅硬的特性讓寶石鑲孔非常難以製作，必須使用配備特製鑽石鑽頭的 CNC 數控機床細心琢磨，分毫不差的鑿出鑲孔，再將大小不一，純手工打磨的 5N 紅金鑲爪鑲入，最後再將美麗的鑽石一一固定在錶殼上，足見這片璀璨夜空的難能可貴。而 RM 07-01 自動上鍊腕錶鍊環款則是採複合材質打造，由 Carbon TPT® 碳纖維的錶圈與底蓋結合 5N 紅金的中層錶殼，讓錶殼層次更加多元，紅金的加入也讓腕錶多了幾分優雅貴氣。同樣由雙材質打造的錶鍊環時尚前衛，不僅輕盈無比，佩戴舒適性更是上乘。

RM 07-01 Starry Night 自動上鍊腕錶

直徑 45.66×31.40 毫米 Carbon TPT® 碳纖維錶殼／時間指示／CRMA2 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／參考價店洽

RM 07-01 Open Link 自動上鍊腕錶

直徑 45.66×31.40 毫米 Carbon TPT® 碳纖維與紅金錶殼／時間指示／CRMA2 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／參考價店洽

(從左至右)

Gold Carbon TPT® 金箔碳纖維則成功將黃金與 Carbon TPT® 碳纖維結合，將分離後僅有 30 微米薄的碳絲與金箔薄層交錯堆疊，並在高溫高壓的情況下精準掌握金箔與碳纖維的融合狀況，才能達到完美的呈現。內斂卻閃耀的錶殼加上中層的紅金錶殼，以及由黑色藍寶石與黑瑪瑙組成的錶盤，襯托出新時代女性溫柔卻堅毅的力量，成為極具代表性的女錶系列。

RM 037 Gold Carbon TPT® 金箔碳纖維女士腕錶

直徑 52.63×34.40 毫米 Gold Carbon TPT® 金箔碳纖維與紅金錶殼／時間指示，日期顯示，錶冠功能顯示器／CRMA1 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／參考價店洽

繽紛亮眼的創新設計

繼先前的 Bonbon 系列之後，RICHARD MILLE 再度帶來繽紛耀眼的新穎腕錶，十足童趣且淡雅的風格清新有型。這次採用 TZP 彩色陶瓷材質詮釋三款限量版 RM 07-01 彩色陶瓷女士腕錶，並在創新的同時融入起源於十六世紀的古老技藝－手工璣鏤雕花，足見 RICHARD MILLE 求新求變的大膽心思。TZP 陶瓷材質有著極高的硬度，足以令腕錶永保如新，但其中最困難的仍屬燒結技術，在高溫環境下成形為酒桶錶殼已不容易，再加上其繽紛的色彩必須均勻亮麗，因此在材料的調配、溫度以及時間的掌握上都必須恰到好處，才能製作出完美的 TZP 陶瓷錶殼。

RM 07-01 Coloured Ceramics

直徑 45.23×31.40 毫米 TZP 彩色陶瓷錶殼／時間指示／CRMA2 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／每款限量 50 只／參考價店洽

璣鏤雕花面盤皆由經驗豐富的雕花工匠操刀，這是一項相當難掌握的技術，必須耗費數十年光陰不斷練習，且因錶盤面積相當小，每一道刻紋都至關重要，一有差池便必須重頭來過，相當考驗著製錶工匠的技巧。紅金面盤經過鍍銠處理後，透過將六片花瓣組成的大型花型圖案進行不同的角度切割，再加上放射紋與細膩的 Art Deco 紋路點綴，最後再放上以幾何圖形設計而成的陶瓷與橡膠元件，與中央的璣鏤雕花相互對比，再度顯現出創新與傳統並進的重要性與決心。三款腕錶皆限量 50 只，跳色的設計搭配著相對應的亮彩橡膠錶帶，同樣搭載了品牌自製的 CRMA2 鏤空自動上鍊機芯，再搭配著外殼的彩色陶瓷，展現出魅力四射的夏日風情。

RM 71-02 Talisman 自動上鍊陀飛輪腕錶

直徑 52.20×34.40 毫米白金錶殼／時間指示／CRMT1 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／每款限量 7 只／參考價店洽

登峰造極的鑲嵌工藝

在女性腕錶中，寶石鑲嵌仍是最引人入勝的傳統技藝之一，RICHARD MILLE 的雪花鑲嵌工藝就令人目眩神迷。錶殼上的美麗鑽石都擁有著不同的大小，經過精心設計佈滿整個錶殼，不留下任何一點縫隙，為了達到這點，寶石之間的貼合需要精準到微米的細膩度，每一枚寶石更僅有 0.5 到 1.6 毫米之間的直徑大小，且所有的程序都是以手工處理，更顯這項工藝的困難度。

RM 71-02 Talisman 自動上鍊陀飛輪腕錶系列則是汲取俱樂部中的電子音樂與迪斯可文化，以彩色寶石鑲嵌工藝展現夜幕降臨後魅力四射的多彩聲光，推出十款設計版本，每一款都僅限量 7 枚。這是 RICHARD MILLE 首度在腕錶當中融入了如此多樣的寶石種類，並耗費超過六個月的時間逐一確定寶石的位置。Cécile Guenat 女士解釋，“取決於尺寸和鑲嵌方式之間的差別，即使是ㄋ色澤非常相近的寶石最終可能呈現出完全不同的視覺效果。” 每一款腕錶都有屬於自己的雙色調錶帶，並在 12 點鐘壓上植物主題花紋，6 點鐘位置則是以幾何線條與腕錶相互呼應，完整了腕錶的視覺效果。

RM 07-01 Snow Setting 雪花鑲嵌腕錶

直徑 45.66×31.40 毫米白金錶殼／時間指示／CRMA2 自動上鍊機芯，儲能 50 小時／防水 50 米／參考價店洽

來源：《時間觀念》198 期

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