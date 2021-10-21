南韓10月前20天出口仍大增36% 顯示全球需求仍旺

南韓最新公布出口數據顯示，儘管供應鏈障礙和能源緊縮擾亂了中國的生產，但全球需求仍在持續增長。

南韓海關總署周四 (21 日) 公布，本月前 20 天的總出貨量較上年同期增長 36.1%。其中，對中國的銷售額成長 30.9%，表明南韓最大的貿易夥伴，對零組件需求依然旺盛。

數據顯示，10 月 1 日至 20 日期間，南韓出口貨物為 342 億美元，而去年同期為 251 億美元。與此同時，進口年增高達 48% 至 367 億美元，因此為貿易逆差 24.9 億美元。

南韓出口成長，主要得利於晶片、石油產品和汽車的強勁需求，記憶體晶片出貨年增 23.9%，汽車出貨年增 10.5%。另外，由於油價居高不下，石油產品出口飆升 128.7%。

以出口國家來看，除對中國成長 30.9%，對美國出口的年增幅度更達到 37.1%。

儘管如此，基於經濟學家一直在下調對中國今年經濟增長的預測，南韓出口往中國的前景仍蒙上陰影。南韓央行預計持續關注這一數字，以做為 11 月是否升息的重要參考。

在新冠疫情期間，全球科技需求增加，南韓央行預計，出口將成為推動今年經濟增長 4% 的主要動力。由於貿易表現強勁，央行將重心轉移到管理金融風險上，並於 8 月份啟動升息周期。