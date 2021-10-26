Panasonic將供應電池給美國電動車新創Canoo

日本 Panasonic(6752-JP) 和美國電動車新創企業 Canoo(GOEV-US) 簽下長達數年的車用電池供應合約，即將從 2022 年開始供貨、出貨量未對外公布。對 Panasonic 而言，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 是電池產品的最主要客戶，而該公司也正積極的開拓客源。

Canoo 在 10 月 25 日公布了上述訊息，該公司將從 Panasonic 取得圓柱形電池，而特斯拉的電動車上頭也是採用圓柱形電池。

Canoo 計畫 2022 年在歐美市場推出名為「Lifestyle Vehicle」的電動車，上頭將搭載 Panasonic 在日本生產的電池，而車輛組裝則由荷蘭 VDL Nedcar 負責。

依照 Canoo 方面說法，該公司有和許多家電池廠商接觸，在考量耐用度等問題之後、最後挑中了 Panasonic。

Canoo 成立於 2017 年，是由電動車公司 Faraday Future(FFIE-US) 的前高層所創設，公司股票也在 2020 年於美國股票市場上市。

目前 Panasonic 的圓柱形電池工廠，除了該公司和特斯拉共同營運的美國工廠之外，也有在日本大阪市及大阪府貝塚市等地進行生產。而這回 Panasonic 供貨給 Canoo，也有取得特斯拉的同意，將由不影響特斯拉出貨部分的產線來負責生產。

負責統括 Panasonic 電池業務的只信一生在 25 日表示，「特斯拉對於美國電池工廠有著高度期待、在電池出貨水準的要求很高。」

由於投資人廣泛期待 Panasonic 電池部門的業績將有所改善，該公司股價在 26 日當天也一度大漲 7% 至每股 1541 日圓、出現睽違 3 年多來的股價新高，最後收在每股 1527 日圓、較上個交易日上揚 5.64% 或 81.5 日圓。