南韓雙龍汽車拚重生 屬意賣給電動車新創Edison Motors

南韓經營重建中的雙龍汽車 (SsangYong Motor) 20 日宣布，屬意由南韓同業、專門製造電動車的 Edison Motors 收購。業界相關人士透露，併購金額將達 2.6 億美元，雙龍汽車目前年產量僅 10 萬多輛，希望在電動車公司旗下經營重建。

據《日本經濟新聞》報導，有 6 年歷史的電動車新創公司 Edison Motors 和南韓一家投資基金公司共組企業聯盟參加競標。雙龍汽車表示，之所以選中 Edison Motors，是在投標金額、資金調度能力及今後營運計畫等進行綜合評估後所作出的決定。

另由於雙龍汽車的更生手續仍在進行當中，在取得法院許可的前提之下，預計在 11 月底前完成併購合約的簽署。

Edison Motors 是一家從事電動研發生產的新創企業，目前有生產電動巴士，也正在進行商用車的研發作業。該公司併購雙龍汽車的目的，就是希望能切入商用車市場。今後打算活用雙龍汽車在南韓國內唯一一座的平澤工廠，來從事電動乘用車的生產。

雙龍汽車原本的母公司雙龍集團 1997 年在亞洲金融風暴中倒閉，雙龍汽車於 2004 年被中國上海汽車集團買下，但業績遲遲未見起色。

雙龍於 2009 年向首爾地方法院聲請「法院接收管理保護的更生復甦程序」，後來成為印度汽車大廠馬興達拉 (Mahindra & Mahindra) 旗下公司。雙龍在 2020 年 12 月 22 日向韓國法院申請自主重組支持計畫 (ARS)，該公司 2020 年的汽車產量報年減 20% 至 10.6 萬輛。

南韓有五家生產乘用車的汽車公司，包含現代、起亞、韓國 GM、雷諾三星以及雙龍。除了現代、起亞之外，剩下三家公司的汽車生產都呈現低迷狀態。