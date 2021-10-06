購物季碰上供應鏈挑戰 百思買推5年來最棒會員服務：幫你找

百思買 (BBY-US) 週二宣布將全美推出新年度會員計畫，其中一項服務可能引起消費者註冊興趣：購物旺季罕見商品協尋服務。

百思買自 4 月起在部分商店測試該會員計畫「Totaltech」，年費 199.99 美元，會員可以獲得無限制、24 小時的技術服務、商品的獨家會員價、多數商品長達 2 年的保固、免運和安裝服務，退換貨期間延長至 60 日，以及其他服務。

疫情期間加劇了全球供應鏈的挑戰，零售分析師也預期假期支出將增加，勸消費者儘早購物，看到所需物品時立即買單，否則恐怕錯過不再。百思買看中購物季的消費者需求，以及供應鏈短缺對其造成的不便，提出了這項會員服務。

百思買沒有具體說明 Totaltech 會員可以獲得哪些高需求的產品，但其銷售的禮品範圍廣泛，自電玩遊戲機到蘋果產品都涵蓋在內。

在 Totaltech 推出後，百思買將淘汰一項類似但福利較少的會員計畫。

Piper Sandler 零售分析師 Peter Keith 研究報告指出，推出 Totaltech 會員計畫將讓百思買與其股票有顛覆局面的能力，且該會員計畫是百思買 5 年多來「最有趣的舉措之一」。 他補充道，這也是因為百思買的股價估值很低。

百思買週二上長 0.83%，今年迄今上漲 7%。

Piper Sandler 給予百思買「加碼」評級、目標價 150 美元，約較現行股價上漲 40%。

Keith 在該報告中估計，百思買將新增 300 萬名新會員，另外還有即將淘汰的舊會員計畫人數約 300 萬人尚未加計上去。他估計百思買過段時間會員總數將增加到 600 萬到 1000 萬之間。