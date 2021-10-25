本週操盤筆記：美科技股超級財報週、蘋果財報、ECB 10月會議

本週重點國際財經大事包括：美科技股超級財報週、蘋果財報、歐洲央行 10 月利率會議，其中市場最為關注美科技股超級財報週。

本週操盤筆記 (1025-1029)

1. 美科技股超級財報週：

美股本週進入「超級財報週」，因占標普 500 指數權重超過 22% 的五大科技巨頭 FAAMG (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google) 都將公布財報，使近來情緒高漲的美股迎來真正的考驗。

截至目前為止，美股第三季的財報整體表現強勁，根據 Refinitiv 數據，近 84% 的企業財報優於預期，已公布的美股上市公司平均獲利年增 34.8%。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 都將在本週公布財報，才是美股面臨的真正考驗，不過一些跡象顯示，五大科技巨頭的表現未必能延續強勁表現。

上週公布財報的英特爾與 IBM 表現都不佳，股價應聲重挫；其中，英特爾以元件短缺為由來解釋業績不如預期，因此晶片短缺的問題，勢必成為本週蘋果財報的關注重點。

2. 蘋果財報：

台北時間週五 (29 日) 蘋果將公布最新財報，市場普遍預期 iPhone 13 新機出貨將受到越南工廠面臨疫情、供應鏈緊俏等因素，使得銷售表現較差，但相信這些負面因子，已計入當前股價之中。

在蘋果傳出 iPhone 13 出貨預期下調 1000 萬部後，多間機構已下調蘋果財報的營收預期，如 Needham 分析師 Laura Martin 即預估 iPhone 新機出貨量僅為 8000 萬部，營收預估則自 3768 億美元下調至 3592 億美元。

部分市場分析，在當前機構普遍悲觀看壞 iPhone 13 出貨的預期下，相信將令蘋果較容易繳出超乎市場預期的財報數據，這也將有望引動蘋果股價的認錯行情。

3. 歐洲央行 10 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (28 日) 召開 10 月利率會議，市場預期，歐洲央行將繼續維持三大利率不變，繼續以寬鬆政策支持歐洲經濟從疫後復甦。

另一方面，市場也聚焦歐洲央行對於當前高通膨現況之看法，即將要離職的德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 在最新的致內部同仁信件中表示，目前全球高通膨態勢，不容輕忽。