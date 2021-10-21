美國傳奇投資人：美股牛市尚未終結

據報導，美國傳奇基金經理 Bill Miller 在日前發表了自己 40 年投資生涯的最後一篇市場評論，內容提及美股牛市未見終結的兩大原因，並預期許多近期憂慮將在一年後消散。

報導指出，專注於價值型投資的 Miller 最知名的投資戰果，就是連續 15 年擊敗標準普爾 500 指數，並且對於亞馬遜甚至比特幣的走勢預測也十分準確。

Miller 在過去的 40 年中定期撰寫市場評論。如今，他表示將往後的評論任務轉交給自子的兒子 Bill Miller IV 和 Samantha McLemore 承擔。

Miller 在 2021 第三季的最後一篇評論中表示：「在過去十年左右的時間裡，我主要都是在說同樣的事情，就是我們處於牛市中，始於 2009 年 3 月迄今，其中當然也伴隨著典型且不可避免的回調和修正。當股票相對於債券價格過於昂貴或獲利下跌時，牛市就會結束，但是，目前這兩種情況都還沒見到。」

Miller 也說道：「大部分的股票投資回報都是集中在急劇爆發的走勢當中，並且開始於極度悲觀或恐懼，正如我們最近在 2020 年疫情爆發時看見的跌勢。我相信，在股票市場積累財富的關鍵是時間，而不是時機。」

他也指出了當前市場的擔憂，包含中國監管行動、通貨膨脹、供應鏈中斷等。「這些擔憂是合理的，並且似乎已經充分反映在市場行情中，尤其是 9 月份股市回調時。我非常有信心的是，從現在起 12 個月後，這些擔憂都將會被一系列新的擔憂所取代。」Miller 說道。

據巴隆周刊 (Barron's) 先前針對大型機構投資人的秋季基金大調查 (Big Money Poll) 顯示，有 50% 受訪者看好未來 12 個月內的美股前景，低於春季時的 67%，有 38% 抱持中立立場，另外僅有 12% 看空美股，但高於上次調查的 7%。