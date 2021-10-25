〈觀察〉電池材料廠赴海外設廠 考量重點三要素

日韓各大電池廠已陸續拍板前往海外設廠，上游電池材料因扮演礦商與客戶間的中間橋樑，也獲客戶、礦商及歐美政府邀約，業界坦言，赴海外設廠將考量三大要素，包括地緣政治風險、長期客戶協議、當地補貼政策與供應鏈完整性，皆考驗台廠選址的智慧。

業界表示，電動車電池需求正迎來高速成長期，各國政府深知相關商機龐大，期望在供應鏈尚未成形之際，祭出補貼政策，吸引各家大廠、供應鏈成員前往當地設廠，藉此拉抬國內就業、提升供應鏈價值、強化國際地位等，也讓各家業者選擇眾多。

澳洲、印尼等國家就因擁有豐富礦產資源，有各自盤算，其中，印尼已禁止鎳礦出口，期望刺激當地高價值的冶煉產業，並積極向國際大廠招手，業者也積極評估當地基礎建設，包括水、電、氣、化工基礎相關工程，以及相關補貼。

尤其現今地緣政治風險漸增，區域型貿易組織盛行，如 RCEP(區域全面經濟夥伴協定)、CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定) 等，更直接影響關稅，業者坦言，關稅因攸關各家銷售成本，將進一步牽動價格競爭力。

此外，業者也將客戶長期承諾視為是評估重中之重，主要因赴海外設廠成本高昂，若要前往投資，勢必確保回收效益，以維持公司穩定經營績效，且因材料廠生產特性，預期設廠地點仍會以靠近客戶為主。

最後，各行各業不論進行購併或海外投資時，皆須面臨跨國文化背景迥異，對此業者認為，將盡力熟悉當地文化，並移植自家管理技術，且因與熟悉的供應鏈一同前往，屆時可望降低文化不同帶來的衝擊。