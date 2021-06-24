電池材料訂單看至年底 康普今年鎳、鈷系新產能將同步開出

電池材料業者康普 (4739-TW) 今 (24) 日召開法說，會中指出，電動車發展趨勢明確，連帶提升動力電池材料需求，為因應訂單，今年鎳、鈷系材料將分別擴充 40%、300% 產能，預期今年底前產能稼動率都維持高檔。

康普共有四大產品線，包括動力電池材料、氧化觸媒、化學肥料及特用化學，動力電池方面，為目前台灣最大的正極材料上游廠，主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給予日、韓系電池前軀體與電池芯業者。

康普指出，公司在動力電池領域仍以鎳系材料為大宗，子公司天弘化學主攻鈷系材料，目前硫酸鎳月產能約 1800-2200 噸，預計第三季擴產後，月產能將新增至 3000-3300 噸。

天弘化學 2 年前在頭份興建新廠，目前已進入工程尾款驗收階段，預計今年 11 月完工，主要生產硫酸鈷，預計擴產後，集團月產能將提升至 1500-1800 噸，增幅高達 3 倍，並在 2022 年開始接單生產，出貨給客戶。

展望後市，康普預計，未來鎳系、鈷系產能比重將從 4:1，轉換成 2/2.5:1，看好電動車市場每年以 10-20% 成長，電池材料需求有增無減，有助鎳、鈷系材料銷售。

另外，在固態電池領域，康普認為，儘管固態電池安全性較高，但要進入商用領域仍需要時間觀察。