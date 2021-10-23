英特爾財報太糟 扯零件短缺大旗 AMD股東為何不怕？

英特爾週四盤後最新財報和前景嚇壞投資者，令其週五 (22 日) 股價重挫。儘管英特爾將部分責任歸咎於零件短缺，但 AMD 投資者卻似乎不以為然。

英特爾 (INTC-US) 週五重挫 11.68%，收每股 49.46 美元，抹去了今年迄今的漲幅。然而，其競爭對手 AMD (AMD-US) 同日上漲 0.41%，收每股 119.82 美元，而 S&P 500 指數幾乎持平。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 週四晚間指出，令英特爾股價下挫的負面趨勢，大部分都是英特爾本身的問題。

他稱，英特爾表示低階 PC 市場疲弱，高階 PC 市場表現較好，但用於高階 PC 的晶片是 AMD 的強項，所以將有利於 AMD。該公司將於下週二公布季度財報。

「我們持續相信，AMD 的定位良好，有能力持續在 PC 和伺服器市場上，從英特爾手中奪取市占率。在我們看來，英特爾屢見小問題，讓 AMD 在競爭中處於更好的位置，英特爾想要追上要花數年的時間。」

撇去英特爾多空交錯的季度財報，該公司也發布長期財測，但卻讓分析師丈二金剛摸不著頭緒。英特爾預期未來 4 至 5 年間，複合年銷售成長率 10% 到 12%，Raymond James 分析師 Chris Caso 質疑該成長率，也認為 2022 年資本支出 250 億至 280 億美元、且之後會再提升的預期令人咋舌。在執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 的領導下，英特爾重金投資以扭轉其晶片製造業務。

Caso 寫道：「我們 4 月調降英特爾評級至遜於大盤時，我們的論點是，英特爾似乎接下來幾年肯定都會大筆支出，而英特爾這樣做的時候，其市占率將拱手讓給 AMD。但不確定的是，英特爾是否會成功重獲製程優勢，就算要有正面的結果，也得等上幾年才會揭曉。」