〈財報〉英特爾盤後挫9% PC缺料影響Q3 警告投資設廠影響未來獲利

英特爾 (INTC-US) 周四 (21 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，由於 PC 零組件短缺衝擊筆電產品線銷量，加上公司坦言設廠和大手筆投資研發將使未來兩到三年獲利能力面臨壓力，盤後挫跌近 9%。

F2021 Q4 財測 (non-GAAP)

營收 (不含 NAND 業務)：183 億美元 vs 182.4 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後每股盈餘 (EPS)：0.9 美元 vs 1.11 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率：53.5%，較第三季下滑

F2021 財測 (non-GAAP)

營收： 735 億美元

EPS：5.28 美元，較上季預估值上調

毛利率：57%

資本支出：180-190 億美元

自由現金流：125 億美元

執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四於電話會議中表示，終端市場需求仍然強勁，半導體持續增長週期才剛開始。

季辛格認為，預計 2030 年市場規模將達到 1 兆美元。先進製程將佔總量的 50% 以上。

展望第四季，財務長 George Davis 表示，資料中心成長將比原先預估更溫和；電腦業務 (CCG) 預計將相對持平。 Alder Lake 新品需求強勁，但低階的 OEM 需求正在減弱。

季辛格表示，Alder Lake 已於第三季開始出貨，產品將於下周正式亮相。預計 Ice Lake 第四季將出貨超過 100 萬台，而新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 明年第一季投產。

不過，Davis 表示，隨著英特爾擴大投資，未來兩、三年內將影響獲利表現，預計年資本支出可能達 250 億至 280 億美元之間，並可能在未來幾年內進一步增加。

此外，英特爾還將 2022 年預估毛利率上調至 57%，但未來兩到三年高資本支出期間的毛利率可能在 51% 至 53% 徘徊。

另一方面，彭博引述知情人士報導，英特爾與 IC 設計新創 SiFive 的收購談判可能無疾而終。

英特爾周四上漲 1.14% 至每股 56 美元，受收購失敗傳言、財報利空和獲利壓力消息影響，盤後下挫 8.75% 至 51 美元。

Q3 (9/25 止) 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 181 億美元 vs 182.4 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

調整後 EPS：1.71 美元 vs 1.11 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率：57.8%，年增 1.3 個百分點

營益率：28.8%，年減 1.7 個百分點

淨利：70 億美元，年增 54%

營收依業務細分

客戶運算事業群 (CCG)：97 億美元，年減 2%

資料中心 (DCG)：65 億美元 vs 66.6 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

物聯網事業群 (IOTG)：10 億美元，年增 54%

Mobileye：3.26 億美元，年增 39%

非揮發性記憶體事業群 (NSG)：11 億美元，年減 4%

可程式化解決方案事業群 (PSG)：4.78 億美元，年增 16%

英特爾表示，最大部門 CCG 營收下滑，主因是 PC 零件短缺導致筆電銷量下降，進而抵銷平均銷售價格 (ASP) 上升和桌電的強勁成長。

英特爾第三季筆電產品出貨量較去年下滑 6%，不過季辛格 表示，PC 需求仍然強勁，該業務處於結構性成長，未來缺料狀況將逐季好轉，預計半導體短缺要到 2023 年才會恢復正常。

第三季主要動能來自於企業端 DCG 和 IOTG 的強勁復甦需求。受惠於企業、政府內部伺服器需求增加，資料中心 Q3 營收轉為成長，年增 10%。

Mobileye 營收與上季持平。此外，NSG 收入較上季相比跌幅收斂，年減 4%；PSG 則成長 16% 至 4.78 億美元。