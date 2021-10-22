路透：義大利力邀英特爾赴當地設廠 投資規模上看80億歐元

路透社周五 (22 日) 引述知情人士報導，作為強化歐洲本土半導體製造計畫的一環，義大利正在積極邀約英特爾 (INTC-US) 赴當地投資設廠，投資規模甚至有望達 80 億歐元。

全球晶片荒嚴重打擊歐洲汽車業，並凸顯出歐盟對美國和中國半導體的高度依賴，為了防止未來再度出現供應短缺，歐盟正積極強化半導體本土製造能力，並設下 2030 年歐洲半導體產能佔全球 20% 的目標。

參與討論的知情人士透露，義大利政府已和英特爾就這筆可能的投資計畫展開談判，初步估計投資規模將超過 40 億歐元 (約 47 億美元)，甚至可能達 80 億歐元，取決於英特爾的計畫。

另一位知情人士稱，義大利政府準備動用公共資金挹注，並在人力、能源方面為英特爾提供優惠條款，目標為年底前達成協議。

據稱，設廠地點可能在杜林 (Turin) 的米拉菲奧 (Mirafiori) 或西西里島的卡塔尼亞 (Catania)，一旦成功敲定協議，新廠將會是一座先進封裝廠，可望為當地創造上千個直接工作機會。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 曾在上月表示，未來 10 年將投入 800 億歐元於歐洲打造 2 座晶片廠，預計年底前會公布設廠地點。

針對上述報導，英特爾拒絕發表評論。