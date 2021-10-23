〈紐約匯市〉鮑爾釋出明確縮減購債訊號 美元賣壓仍沉重 周跌0.35%

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (22 日) 重申縮減購債計畫，但仍打算升息，雖然疲軟美元尾盤跌幅收斂，但總計本周仍下跌 0.35% ，已連續兩周收跌；比特幣則持續自高點回落，兩日跌幅已逾 11%。

鮑爾表示，現階段就業水準仍然太低，而供應鏈限制和通膨持續時間可能較原先預期來得更長，不過疫情趨緩後明年通膨壓力有望減緩，最終逐漸回落至 2% 目標水平，就業水準也將跟上腳步。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，自 9 月 Fed 釋出縮減購債消息以來美元已明顯走強，如今市場一些多頭部位正在平倉，這也吻合美元月底普遍疲軟的季節性趨勢。

Fed 於 9 月利率會議上表示，該行最早可能在 11 月開始減少每月 1200 億美元的債券購買。鮑爾周五說，通膨壓力下央行仍會保持政策的靈活性，必要時做出行動維持價格穩定，但目前狀況來看，Fed 將繼續觀望並等待，暗示現階段沒有提前升息的打算。

自上周美元觸及一年高點以來，本周承受獲利了結賣壓，周五紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.14% 至 93.60 ，周跌 0.35%。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

此外，周五新數據顯示，美國 10 月商務活動穩步成長，表明隨著疫情消退，第四季初經濟成長有所回升，不過，勞力、原料短缺仍阻礙製造業的發展。

隨著市場對其他國家升息預期增強，美元近期的反彈也逐漸消退。然而，Issa 預計，儘管全球各國央行為對抗通膨將進行升息，但美國相對仍更鷹派並陸續縮減購債，這有利於美元重新獲得動能。

Issa 說：「一旦其他央行宣布升息，而 Fed 也履行縮減購債的承諾，屆時應能發現美元整體跌幅不大。」

風險偏好貨幣的澳元兌美元周五開高走低，最後下跌 0.02%，收於 0.7464 美元；紐元兌美元則上漲 0.02% 至 0.7153 美元。

歐元兌美元上漲 0.18% 至 1.1647 美元，英鎊兌美元 下跌 0.29% 至 1.3751 美元。美元兌日圓下跌 0.45% 至 113.46 日圓，儘管避險日圓周五走強，但該幣今年迄今仍下跌近 10%。

虛擬貨幣市場方面，比特幣持續自高點回落，節制週五跌幅已達 11%，24 小時內下跌 3.13% 至 60639 美元；以太幣則是跌破本周剛站上的 4000 美元關卡，下跌 3.28% 至 3945 美元。

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