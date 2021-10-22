〈美股盤前要聞〉美將公布10月PMI數據 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 10 月 Markit 製造業和服務業 PMI 初值。美國運通、Honeywell 將公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.686%。美股期貨週五 (22 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期漲 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.21%。

1. 鮑爾宣布新規定限制 Fed 官員交易

美國聯準會（Fed）官員投資行為引發的爭議越來越大，Fed 周四（21 日）宣布多項新交易規範，包括禁止官員持有個股與債券，新規定預定幾個月內實施，Fed 觀察家認為，主席鮑爾任期將屆，此次爆出的炒股醜聞恐影響連任，明快處置則有助止血。

根據 Fed 的新規定，官員在購買或出售任何證券前，必須提前 45 天發出通知，且須持有證券至少一年，此外在金融市場壓力增大期間不能買賣基金。

新規定將限制聯邦公開市場委員會（FOMC）高層，以及一些 Fed 高階官員，未來的投資將僅限於共同基金等多樣化資產，官員不但無法持有特定公司股票，也不能投資個別債券、持有機構證券或衍生性金融商品合約。

2. Snap Q3 營收遜色

Snap (SNAP-US) 週四 (21 日) 盤後公布第三季財報，由於受到蘋果 iOS 變更隱私設定的衝擊，廣告業務受創，公司營收低於華爾街的預期，且第四季預期也遜色。週五盤前股價重挫逾 20%。

Snap 財務長 Derek Andersen 警告，受到蘋果隱私變更、供應鏈中斷和勞動力短缺的衝擊，第四季營收可能介於 11.6 億美元至 12 億美元之間。根據 Refinitiv，此數值低於分析師估計的 13.6 億美元。

Andersen 說：「不幸的是，這樣的改變發生時間，適逢我們的廣告客戶通常預期其供應鏈以高峰產能運行的季節，也是我們預期高峰廣告需求會推動廣告競價的競爭高峰期。」

3. PC 缺料影響 Q3 英特爾警告投資設廠影響未來獲利

英特爾 (INTC-US) 周四 (21 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，由於 PC 零組件短缺衝擊筆電產品線銷量，加上公司坦言設廠和大手筆投資研發將使未來兩到三年獲利能力面臨壓力。

英特爾表示，最大部門 CCG 營收下滑，主因是 PC 零件短缺導致筆電銷量下降，進而抵銷平均銷售價格 (ASP) 上升和桌電的強勁成長。

英特爾第三季筆電產品出貨量較去年下滑 6%，不過季辛格 表示，PC 需求仍然強勁，該業務處於結構性成長，未來缺料狀況將逐季好轉，預計半導體短缺要到 2023 年才會恢復正常。

4. Google 推 Play Store 抽成新政策 App 開發商樂翻

Google 周四 (21 日) 宣布，明年元月 1 日起，Play Store 向訂閱類 app 的抽成將砍半，首年分潤比率降為 15%，跟進蘋果類似措施，從 Netflix 到 Duolingo 等訂閱類程式開發商的股價應聲上漲。

目前第三方訂閱類程式在 Play Store 上架，第一年需繳 30% 佣金給 Google，滿一年後降到 15%，但明年元旦起全面降為 15%。

Google 還將針對串流音樂或電視節目等內容製作成本龐大的程式，推出抽成 10% 的新計畫。

5. 川普新媒體公司擬借殼上市 SPAC 公司 DWAC 暴漲

美國前總統川普宣布將成立新社群平台「Truth Social」，並計畫讓自己的媒體公司與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition(DWAC-US) 借殼上市，後者股價周四一度暴漲 400%，數據顯示散戶投資人是推動股價上漲的大功臣。週五盤前股價上漲近 60%。

DWAC 周四收盤暴漲 356.83% 至每股 45.50 美元，盤中數度觸發熔斷暫停交易。

DWAC 是美股周四交易日當天在富達股票平台上交易最活絡的一檔股票，買入與出售的比例接近 3 比 1，也是紐約證交所與那斯達克交易所迄今交易最熱絡的股票。