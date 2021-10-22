〈美股早盤〉美股開盤震盪 Snap拖累社群媒體類股 那指跌0.5%

美股周五 (22 日) 開盤震盪，除了那指外，其餘主要指數開盤後一度翻紅走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.5%，Snap 重挫 20%，拖累臉書等社群媒體類股，標普 500 指數和費城半導體指數幾乎持平。

財報消息面，在 Snap 表示蘋果隱私新政對廣告業務帶來重大影響後，Snap 開盤暴跌逾 20％，仰賴廣告營收的臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 股價一併走低，分別跌 4％、3％和 1.35％。

英特爾 (INTC-US) 周四盤後公布營收不及預期，財測也較疲軟，開盤重跌 10％。英特爾警告，PC 零件短缺正在影響筆電出貨，且未來獲利恐因資本支出增加而下滑。

受惠於消費支出復甦，美國運通 (AXP-US) 獲利連續 4 季擊敗華爾街預期，開盤漲逾 4％。

截稿前，10 年期美債殖利率跌破 1.7％，至 1.673％，美元小幅走低。

近期對於通膨升溫的擔憂，強化了交易員對於 Fed 提前升息的預期。彭博數據顯示，衡量通膨預期的 5 年期美債損益平衡通膨率周五站上 3%，為 2002 年有紀錄以來最高。

Fed 總裁鮑爾將於周五稍晚發表談話，市場將關注是否釋出任何與升息相關的暗示，稍後也將公布美國 IHS Markit 製造業與服務業採購經理人指數 (PMI)。

截至台北時間周五 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 129.58 點或 0.36%，暫報 35732.66 點

那斯達克綜合指數下跌 82.24 點或 - 0.55%，暫報 15133.46 點

標普 500 指數上漲 4.85 點或 0.11%，暫報 4554.63 點

費半上漲 8.97 點或 0.26%，暫報 3420.34 點

台積電 ADR 上漲 0.51% 至每股 116.88 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.673%

紐約輕原油上漲 1.01％ 至每桶 83.33 美元

布蘭特原油上漲 0.86% 至每桶 85.34 美元

黃金上漲 1.37% 至每盎司 1806.30 美元

美元指數下跌至 93.64

那斯達克總合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 20.48％，至 59.78 美元。

Snap 周四盤後公布 Q3 營收雖較去年增長 57%，仍未達市場預期，Snap 坦承，蘋果隱私新規為拖累收入增長的原因之一，此外，供應鏈和勞動力短缺問題也為廣告業務帶來打擊，預計 Q4 營收增長恐進一步放緩。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 11.19％，至 49.73 美元。

因 PC 零件短缺導致產品銷售下滑，英特爾公布 Q3 營收遜於預期，同時表示，隨著公司大規模增加資本支出，未來 2 到 3 年獲利能力恐遭逢壓力。

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 3.78％，至 285.17 美元。

摩根大通 (JPMorgan) 將 Zoom Video Communications 股票評級自「中立」調升至「加碼」，稱 Zoom 股價已充分反應後疫情時代的增長放緩，預計成長率將在本季觸底反彈。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 60.5，前值 60.7

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 55.1，前值 54.9

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 55.0

華爾街分析：

Interactive Investor 投資主管 Victoria Scholar 表示，蘋果的隱私新規不只是對 Snap，而且可能對整個產業造成不利影響，影響程度會在臉書等社群媒體下周公布財報時一覽無遺，她認為，臉書可能和 Snap 遭遇類似情況，營收將受到打擊。

MBMG 集團共同創辦人兼董事總經理 Paul Gambles 表示，央行決策者對供應鏈和通膨的看法，與實際情況存在巨大落差，他認為沒有跡象顯示通膨是由需求所驅動，並警告若 Fed 執意收緊貨幣政策，恐對資本市場造成災難性衝擊。