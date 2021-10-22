日本9月工具機訂單旺 中國市場在汽車業帶動下月增8.5%

日本工具機工業會 (JMTBA)21 日 (週四) 公布，9 月工具機訂單金額 (終值) 報 1445 億日圓，來自中國的訂單金額暌違 2 個月出現增長，主要與汽車電動化和工廠自動化的需求有關。

中國是日本工具機出口的最大市場，根據 JMTBA 的統計數據，9 月來自中國市場的工具機訂單報月增 8.5% 至 259 億日圓，有接到來自汽車行業等的訂單。

中國景氣衰退的懸念日益升溫，但是在汽車電動化和工廠自動化等潮流的加持之下，工具機需求仍相當穩固。

9 月份來自中國的工具機訂單當中，由於和遠距上班有關的筆電等相關需求已告一段落，電氣、精密相關的工具機訂單減少 10%，不過汽車相關的工具機訂單大增 45%。

JMTBA 表示，雖然中國傳出恒大危機和缺電等問題，但是工具機訂單沒有受到太大影響。

另一方面，9 月份來自美國市場的工具機訂單報月增 10.7% 至 270 億日圓，歐洲市場報月增 12.8% 至 202 億日圓。

日本 9 月份總額 1445 億日圓的工具機訂單當中，外需部分占 870 億日圓、內需部分占 575 億日圓。在內需方面，由於日本政府向中小企業提供補助，加上半導體相關投資增加帶動，拉高了當月份的工具機訂單金額。