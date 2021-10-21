聯發科攜手NEC 進軍日本5G市場

聯發科 (2454-TW) 和跨國資訊科技公司恩益禧子公司 NEC Platforms 今 (21) 日共同宣布，推出首款採用聯發科 T750 5G 平台的 NEC Platforms 5G 用戶終端設備 (CPE) 和可攜式 Wi-Fi 分享器 (Mi-Fi) 產品，兩款新品預計 2022 年在日本上市

聯發科表示，此次是首次與 NEC Platforms 在 CPE 產品上合作，將為使用數位用戶迴路 (DSL)、電纜或光纖網路等固網佈建不足的地區，帶來更便捷的 5G 快速服務，讓缺乏無線訊號服務的郊區農村等偏僻地區，也有機會享有高速寬頻的網路連接。

另外，雙方合作的最新 Mi-Fi 產品「Speed Wi-Fi 5G X1」將在本月推出，11 月也將推出 CPE 產品「Speed Wi-Fi HOME 5G L12」，由日本三大電信公司之一的 KDDI 及其在沖繩地區的子公司 Okinawa Cellular Telephone Company 和 UQ Communications 公司代理銷售。

聯發科補充，兩款新品將加入 NEC Platforms 的 Aterm 系列產品，完整組合預計 2022 年在日本上市；Aterm 系列產品在市場上極為成功，行動和家用路由器累計出貨量高達 3500 萬台，持續為日本 5G 網路通訊設備的開發、製造和維護提供優質可靠的解決方案。

聯發科 T750 平台採用台積電 (2330-TW)7 奈米製程，在 5G Sub-6GHz 頻段下，支持雙載波聚合 (2CC CA)，訊號覆蓋範圍更廣。

聯發科無線通訊事業部副總林志鴻表示，公司廣泛的 5G 解決方案，為手機、筆電、CPE、Mi-Fi 等帶來超乎想像的 5G 體驗，透過與 NEC 在 CPE 領域的首次合作，將繼續致力讓消費者充分體驗快速可靠的 5G 連網優勢，進一步擴大聯發科在日本市場的布局，加速日本 5G 擴展及應用。

NEC Platforms 的 Executive Vice President 朱家幹司也指出，聯發科的無線連網技術與 NEC Platforms 寬頻專業結合，將促進 5G 超高速連網在日本普及，將繼續提供超越消費者期待的優質產品。