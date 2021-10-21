百萬人肯定 元大台股市場基金續占鰲頭

通膨議題與美國縮減購債兩大利空衝擊全球股市，進而拖累台股表現，9 月加權股價指數震盪，成交量月減近兩成。元大投信台股市場基金產品 (含主動基金、ETF 及 ETF 連結基金) 9 月底合計規模與受益人數持續成長，規模總計達 4,040 億元、市佔率 47.2%；而受益人數 106.9 萬人、市佔率 40.2%。

進一步分析成長動力來自於元大台灣 50ETF(0050) 和元大高股息 ETF(0056) 及台股主動型基金。元大投信身為台股投資領導者，旗下主被動產品向來是投資人錢進台股優選，根據證交所與投信投顧公會數據，今年來元大投信台股市場基金產品受益人數月月成長，主要來自元大投信 0050 和 0056 兩檔高人氣 ETF，9 月定期定額交易戶數分別達 11.4 萬人、9.6 萬人，是全體 ETF 的第一、二名。

此外，元大台灣高股息優質龍頭基金成立於全球新冠肺炎爆發的低點，又搭配月配、年終配、收益平準金等機制，在銀行與證券通路反應熱烈，不少投資人將其作為長期定期定額的核心配置，該基金加上歷史悠久的「元大五小福」台股系列基金，全部通路合計定期定額人數達 34.3 萬人。

考量到長期投資須關注 ESG 議題風險，元大投信正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢。元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金，截至 9 月底規模超過 4,000 億元，其中 0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金，以及多檔「元大五小福」台股系列基金獲得五顆地球肯定，表示該基金對於投資標的之 ESG 議題風險控管表現優異。

元大投信指出，台股上市櫃公司 9 月營收相當亮眼，主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能，且正值傳統消費旺季，加上供應鏈報價調漲等利多，整體企業總營收連七個月穩居 3 兆元之上，達 3.7 兆元，刷新歷史單月新高，另一項歷史新高紀錄則是 9 月有 140 家企業營收創歷史新高，連七個月維持百家以上，台灣企業獲利能力仍優異。只是 9 月以來台股走勢震盪，對於一般投資人而言操作難度大增，此階段有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢，並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。

表一、元大投信今年以來台股市場基金產品 (含主動基金、ETF 及 ETF 連結基金) 受益人數月月正成長

資料來源：投信投顧公會，2021/9/30。表格統計之台股市場基金產品包含國內投資 - 股票型、指數股票型、槓桿型 / 反向型、指數型及 ETF 連結基金

表二、元大投信台股市場基金產品 (含主動基金、ETF 及 ETF 連結基金) 規模達 4,000 億，百萬人投資首選