星展看好 美元指數明年首季朝96元靠攏

聯準會的縮表計畫與升息預期心理，推升美元持續走強，星展銀行 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，美元指數今 (2021) 年底前預估約 94.5，到明 (2022) 年第一季有機會來到 96 元。

星展銀行 (台灣) 今 (21) 日舉行第四季投資展望線上記者會，陳昱嘉表示，近期美元升值主要與聯準會即將啟動縮表，以及市場對於升息的預期心理有關，尤其成熟市場的經濟復甦強勁，都成為支撐美元走強的關鍵因素。

但陳昱嘉也說，美元指數預估到明年第一季朝 95~96 區間靠攏，但屆時隨著新興市場重啟復甦，可能讓資金回流新興市場並帶動新興市場貨幣彈升，到時候美元指數可能略有拉回，但中長線仍看好美元走勢。

星展銀行認為，歐美經濟重啟推升經濟成長與通膨升溫，相較於成熟市場復甦，包括亞洲在內的新興市場則受限於疫苗覆蓋率較低，導致經濟復甦步伐緩慢，呈現成熟市場與新興市場表現分歧。

星展銀行指出，雖然目前美國聯準會政策利率依舊維持在趨近於零的水準，但聯準會已明確溝通縮減資產購買計劃，可望避免市場「緊縮恐慌」。

在投資策略方面，星展建議仍應採用槓鈴式策略投資，在槓鈴的兩端布局長期成長型題材股票和收益型資產，並適度配置黃金作為避險工具，預估金價明年第一季可望上看 2000 美元，但仍需留意美元升值對於金價的影響。

至於成長型資產部分，星展點名看好 I.D.E.A(創新者、破壞者、推動者和適應者) 題材股票，並認為在疫後生活中，人們將消費習慣從線下轉為線上的新常態，加上世界主要經濟體「科技自給自足」策略推升國家科技資本支出，讓科技股有機會重新取代疫苗贏家類股，成為週期性領導類股。

此外，考量美歐市場企業獲利回復將持續為股市提供支撐，星展看好歐美股市表現優於亞股。面對中國近期採取經濟封鎖以及對特定行業實施監管的政策變化，星展對中國市場短期謹慎但長期仍然看好。另外，收益型資產部份，星展則認為亞洲 BBB/BB 等級之高收益債可望為投資人帶來收益。