〈商品報價〉運價全面走升 BDI反彈0.8% 終結連八跌

運價全面走升，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (20 日) 反彈 37 點，或 0.8% 至 4751 點，結束連續 8 個交易日的跌勢。

海岬型運費指數 (BCI) 回升 46 點，或 0.6% 至 7275 點；平均日租金增加 378 美元至 60333 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續漲 70 點，或 1.7% 至 4236 點，站上 3 個半月高點；平均日租金增加 634 美元至 38128 美元。船舶經紀商 Intermodal 表示，大西洋航線交易熱絡，巴拿馬船型運費本周可望進一步走升。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 續創歷史新高，上漲 8 點，或 22% 至 3618 點，周漲 4.65%。

鐵礦砂部分，巴西與澳洲出貨量減少，使行情略微回升，天津港進口價上漲 0.81% 至 124.5 美元；連續月紐約鐵礦石續漲 0.54% 至 123.66 美元。

巴西礦業巨擘淡水河谷 (Vale) 表示，由於價格低迷，該公司第四季鐵礦砂產量將減少 400 萬噸，若價格持續未見起色，2022 年可能減 1200~1500 萬噸。此外，最新數據顯示，澳洲和巴西的鐵礦石出貨量為 2354 萬噸，較前一周減少了 589 噸，鐵礦砂供應持續收窄，有助使供需趨向平衡。

