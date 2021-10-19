煤炭價格不斷攀升 中國發改委擬出手干預

彭博周二（19 日）報導，隨中國煤炭價格不斷攀升，中國國家發改委正研究依法對煤炭價格實施干預措施，以控制威脅能源安全與經濟成長的煤價飆漲情形。

中國國家發改委表示，目前正在研究干預煤價的措施，並對市場上散播虛假訊息、價格串通、哄抬價格等違法行為「零容忍」。

該機構在微信發出的聲明指出，目前煤價上漲已完全背離供需基本面，當局將對煤價進行干預，以促進煤價回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

該聲明是本周北京政府採取一連串抑制煤價的最新措施當中的一例，中國官員們都在盡力阻止煤價上漲，中國有一半以上的能源供應是依賴煤炭。

然而中國近期受到全球能源危機影響，不得不切斷對大型工業用戶的電力供應，確保冬季能源安全穩定供應，讓群眾溫暖過冬。

中央人民廣播電台周二報導，中國中央政治局常委、國務院副總理韓正呼籲採取「有力措施」，遏止能源行業的投機與囤積行為，同時他也表示，一個更好的以市場為導向的煤炭與電力價格體系，有助穩定電力供應。此外，北京政府的國有資產監管機構，也敦促煤炭生產商進一步加快煤礦生產腳步。

中國煤炭資源網（ China Coal Resource）報導，中國官員周二下午在陝西省榆林市的煤炭開採中心召開會議表示，將煤炭銷售價格每噸下調人民幣 100 元，並警告不遵守規則的公司將受嚴厲懲治。

中國經濟日報（Economic Daily）報導，中國主要煤炭港口秦皇島，已與煤炭商、電力發電廠、鐵路公司達成協議，將煤炭供應價格限制在每噸不超過人民幣 1,800 元。

中國動力煤期貨價格在隔夜交易中下跌 4.4%，周二收創紀錄的每噸人民幣 1,835.6 元（約 287 美元），結束自 9 月初因停電與限電造成煤價翻倍的漲勢。

大和證券（Daiwa Capital Markets）分析師 Dennis Ip 周二在一份報告中表示，有利的供需動態意味著煤炭價格有可能繼續上漲，預計煤價可能在冬季取暖需求旺盛的季節迎來漲勢。

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