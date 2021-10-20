〈美股早盤〉Fed經濟褐皮書即將出爐 美股小幅高開、Novavax慘跌20%

美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書前夕，美股周三 (20 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數小漲近 23 點或 0.06％，那斯達克綜合指數和標普 500 指數均漲逾 0.1％，費城半導體指數跌 0.2％。美國疫苗開發商 Novavax(NVAX-US) 傳出測試方法未符標準，恐拖累疫苗生產進度後，開盤大跌 20%。

財報消息面，受惠於旅遊需求回升，聯合航空 (UAL-US) 公布最新財報虧損小於預期，開盤小漲 0.2%。醫療保險巨頭 Anthem(ANTM-US) 公布優於預期的財報，並上調全年財測後，開盤漲 4.8％。雖然 Q3 新增用戶和 EPS 均優於預期，且看好 Q4 用戶持續成長，Netflix 開盤仍跌逾 2％。

即將於周三盤後公布業績表現的 IBM(IBM-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，開盤分別小跌 0.3% 和 0.6%。

FactSet 數據顯示，目前已公布財報的標普 500 指數成分股中，82% 企業業績擊敗市場預期。

在監管擔憂情緒緩解後，美國上市中概股周三普遍上漲。截稿前，拼多多 (PDD-US) 漲近 4％，滴滴 (DIDI-US) 漲 2.8％，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 2.6％。

市場消息面，美國總統拜登正積極和民主黨進步派進行協商，路透社引述消息人士表示，本周末以前有望就基建案在內的大規模財政政策達成協議。

美國周三沒有公布任何經濟數據，但聯準會 (Fed) 副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 將在美東時間下午 1 點 (台北時間凌晨 1 點) 就經濟前景發表談話。

截至台北時間周三 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 22.97 點或 0.06%，暫報 35480.28 點

那斯達克綜合指數上漲 20.80 點或 0.14%，暫報 15149.89 點

標普 500 指數上漲 7.33 點或 0.16%，暫報 4526.96 點

費半下跌 8.20 點或 - 0.24%，暫報 3373.26 點

台積電 ADR 下跌 0.04% 至每股 116.91 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.633%

紐約輕原油下跌 1.00％ 至每桶 82.13 美元

布蘭特原油下跌 0.67% 至每桶 84.51 美元

黃金上漲 0.73% 至每盎司 1783.40 美元

美元指數下跌至 93.710

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 2.7％，至 621.76 美元。

Netflix 周二盤後公布 202 會計年度 Q3 財報，因韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，Q3 全球用戶數新增 440 萬，優於市場預期，EPS 報 3.19 美元，也高於預期的 2.56 美元。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 20.43％，至 127.76 美元。

Politico 援引知情人士報導，Novavax 用於測試新冠疫苗純度的方法未能達到監管機構標準，恐難以實現先前的疫苗生產目標。

聯合航空 (UAL-US) 早盤上漲 0.24％，至 46.33 美元。

即使受 Delta 變種病毒干擾，聯合航空周二公布 Q3 營收達 77.5 億美元，仍高於市場預期，調整後每股虧損 1.02 美元，虧損幅度小於預期，並預計 Q4 營收將恢復至 2019 年約 75% 水平。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 多資產策略師 Kiran Ganesh 表示，投資人將密切關注周三公布財報的半導體公司，以獲取供應鏈中斷和企業調價的最新訊息。

Ganesh 稱，目前企業財報普遍表現良好，雖然投資人還在尋找有關利潤壓縮與投入成本上升的跡象，但目前還沒有發現任何令人擔憂的狀況。

BMO Capital Markets 高級投資策略師 Jon Adams 認為，投資人對企業獲利的預期似乎過於悲觀，雖然看起來很可能在 Q2 觸頂，但他認為 Q3 企業獲利仍將保持強勁，年增率甚至可能高於 30%。

Adams 續稱，企業獲利的增長態勢有望持續至 Q4，雖然接下來仍須密切關注供應鏈問題與工資壓力，但相信企業利潤率還有更多上行空間。