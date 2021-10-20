〈美股盤前要聞〉特斯拉盤後公布財報 美股期貨小升

美國今日將公布 Fed 經濟褐皮書。特斯拉、IBM 將公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.634%。美股期貨週三 (20 日) 小升，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

1. 魷魚遊戲助攻 Netflix Q3 新用戶大增

串流平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布 2021 會計年度第三季財報，受惠於《魷魚遊戲》熱潮， Q3 新用戶大幅優於市場預期，隨著未來將有更多新作上市，第四季新增用戶有望達 850 萬人。

Netflix 第三季營收 74.8 億美元，與市場預期的 74.8 億美元持平。淨利為 14.5 億美元，年增 83%。EPS 為 3.19 美元，高於分析師預期的 2.57 美元。

截至第三季，Netflix 總用戶達到 2.136 億人，其中《魷魚遊戲》蔚為風潮，該公司大約有 1.42 億家庭會員收看該影集，使其成為 Netflix 歷史上收視率最高的新節目。

2. 嬌生 Q3 獲利優預期 上調全年財測並維持疫苗銷售前景

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 周二 (19 日) 公布 2021 年第 3 季財報，在三大業務齊力推動下，銷售額較去年同期成長近 11%，但略低於預估，EPS 則優於市場預期，嬌生還上調全年銷售額和獲利展望，同時維持全年疫苗銷售前景不變。

嬌生執行長 Alex Gorsky 透過聲明表示，Q3 財務業績受惠於製藥、醫療設備業務的持續復甦，以及消費性產品業務的強勁增長。

今年稍早，因巴爾的摩疫苗代工廠品管出包，傳出至少 6,000 萬劑嬌生疫苗因污染問題遭到停用。然而，即使面對生產延誤，嬌生仍維持全年新冠疫苗銷售前景於 25 億美元不變。

3. 谷歌新機 Pixel 6 登場 採用自研晶片「Tensor」

Google 於台灣時間周三（20 日) 凌晨一點公布新款手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，為首款使用自研晶片「Tensor」而非高通晶片的手機，售價分別為新台幣 18,990 元與 26,990 元起，於發表會當日開始接受預購，10 月 28 日上市。

Pixel 6 的螢幕為 6.4 吋螢幕，支援 90Hz 更新率，主要後置鏡頭為 5000 萬像素，另一後置鏡頭則是 1200 萬像素的廣角鏡頭，前置鏡頭有 8 百萬像素，8GB 的 RAM，分別有 128GB 與 256GB 兩種儲存容量版本，機身有海沫色、珊瑚粉、風暴黑三種顏色可以選擇。

兩款手機除皆搭載自家晶片外，另外還有 Titan M2 安全晶片，將用戶手機資安防護等級拉到最高水準。

4. 臉書將改名 下周揭曉新名稱和架構

The Verge 引述知情人士報導，臉書 (Facebook) 研擬改名，全新名稱可能由執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在 28 日或更早揭曉，可能反映公司將把更多重心放到「元宇宙」(metaverse) 上。

根據報導，這次的品牌重塑將讓臉書 app 作為母公司旗下多項產品之一，和 Instagram、WhatsApp、Oculus 等地位相當。

品牌重塑也反映臉書將把更多重心放到「元宇宙」，臉書把元宇宙視為未來趨勢的虛擬實境版本網路，人們可以透過各種裝置生活、溝通。

5. 美首檔比特幣期貨 ETF 上市升近 5%

週二 (19 日) 資產管理公司 ProShares 所推出的首檔比特幣期貨 ETF 正式上市交易，美股開盤後隨即躍升，收盤來到 4.85%，迎來首日蜜月行情。

ProShares 今年夏天申請的比特幣策略 ETF 本週啟動交易，週二 (19 日) 比特幣策略 ETF 於紐約證券交易所 (NYSE) 電子交易平台 NYSE Arca 上市，交易代碼為「BITO」。此 ETF 主要投資比特幣期貨合約，而不會直接投資比特幣本身，也可以像股票一樣買賣，讓加密投資小白也能輕鬆擁有。