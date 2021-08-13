寧德時代宣布增資約600億人民幣 創上市新高

周四 (12 日) 晚間中國車用電池龍頭寧德時代拋出震撼彈，計劃將定向增資人民幣 582 億元，不只創下寧德時代上市以來單次融資的新紀錄，也超越其上市以來股權、債權融資的總額。

數據顯示，寧德時代上市以來累計募資人民幣 396.6 億元，當中直接融資人民幣 296.6 億元，間接融資人民幣 99.9 億元。

寧德時代表示募得資金主要用在 5 個擴建項目，預估回收期在 6～8 年內，內含報酬率逾 16%。擴建項目全部達產後，寧德時代的鋰電池總產能預計增加 137GWh。

寧德時代指出這次募得的資金也會用在研發，並購買相應的研發設備及軟體系統等，展開新一代動力及儲能電池關鍵材料的研發、結構設計及智慧製造、鈉離子電池產業鏈關鍵材料及設備開發、大規模儲能係統、智慧能源網路等。

寧德時代稱，在加速推動實現「雙碳」目標的背景下，新能源汽車和儲能產業將迎接廣闊發展空間。GGII 預計，2025 年全球新能源汽車滲透率將提升至 20% 以上，動力電池出貨量將達到 1100GWh，提前邁入「TWh 時代」，未來 5 年年均複合成長率可達 42.7%。而 2025 年全球儲能電池出貨量將達到 416GWh，未來 5 年年複合成長率為 72.8%。

今年寧德時代股價最高曾大漲 90.75%，近期由於鋰電為代表的類股全數回檔，寧德時代近 6 個交易日股價下挫逾 10%。