供應鏈危機吃掉各行各業利潤 尿布、優格掀漲價潮

從 P&G、達能 (Danone) 到愛立信 (Eriksson)，各行各業最新財報都提到供應鏈中斷墊高成本的問題，顯示 全球企業面臨更高的利潤壓力，消費者得從荷包掏出更多錢購買商品。

美國消費品巨擘 P&G(PG-US) 表示，由於原物料成本上漲、柴油和能源價格攀升，上季營業利潤率受到擠壓，預估本會計年度支出將為 23 億美元，高於先前預估的約 19 億美元，並預料供應鏈問題短期內無法解決。

法國乳品集團達能 (DANOY-US) 則警告，明年通膨壓力將升高，矢言透過提升生產力和漲價，保障營業利潤率。該公司旗下產品包括 Activa 優格和艾維養礦泉水的

瑞典通訊大廠愛立信 (ERIC-US) 也說，全球供應鏈問題將是營運一大阻力。受晶片短缺和物流延遲影響，愛立信無法如期把某些硬體交付給顧客。

疫情造成的供應鏈問題，曾在初期造成衛生紙和包裝食品大量短缺，各國封城造成人力和物流中斷，原物料短缺，中國、加州等地港口大排長龍。

特斯拉 (TSLA-US) 預定美股周三盤後公布財報，投資人密切留意利潤表現。執行長馬斯克先前表示，為了滿足需求，砸重金用空運載運汽車零件到世界各地，同時設法在中國取得更多零件，削減當地營運成本。

Loup Ventures 的 Gene Munster 說：「我認為特斯拉可能蜜鄰一些利潤逆風。他們為零件付更多錢。但如果特斯拉在這種環境下還能拉高汽車毛利率，將是一大利多。」