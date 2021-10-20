〈雙11要來了〉阿里巴巴天貓雙11將開跑 規模創歷年最大

電商年度大檔雙 11 即將到來，阿里巴巴 (BABA-US) 今 (20) 日宣布，正式啟動第 13 屆天貓雙 11 全球狂歡季，今年規模將是歷來最大，將有 29 萬個品牌參加創下新紀錄，阿里巴巴也首度提倡綠色生活方式和低碳消費，將發放價值人民幣 1 億元的綠色購物券。

阿里巴巴雙 11 狂歡節一向是全球電商市場的指標，阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，藉由這項年度盛事，將攜手集團生態體系內的消費者、商家和合作夥伴，共同促進普惠和可持續的發展。

阿里巴巴說明，今年雙 11 的規模為歷來最大，共吸引了 29 萬個品牌參加，創下新紀錄，活動有兩個售賣期，首階段為 11 月 1 日至 3 日，第二階段為 11 月 11 日，其中，天貓規劃有 1400 萬件折扣商品。

而看準網紅直播的帶貨能力，淘寶自今日起將有 700 位知名網路紅人、名人及品牌代表參與多場直播；同時，淘寶將推出用戶可與親友分享購物車商品的全新功能，以此強化社交購物體驗。

與過去不同的是，在全球興起減排風潮之際，阿里巴巴說明，天貓雙 11 今年首度致力提倡「綠色」生活方式，設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，並將發放價值 1 億元人民幣的綠色購物券，鼓勵綠色消費。

此外，阿里巴巴旗下的智能物流網絡菜鳥網絡自 11 月 1 日起將在全中國 20 個城市逾 10,000 個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足跡。